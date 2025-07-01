Rusya'nın ilerleyişi hızlandı: Rus ordusu 588 kilometrekarelik alanı ele geçirdi! Ukrayna'ya kimyasal silah suçlaması

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Kış aylarında yavaşlayan Rus ilerlemesi, baharın gelmesiyle birlikte yeniden hızlandı. Rus ordusunun mayısta 507, nisanda 379 ve martta 240 kilometrekarelik alan ele geçirdiği bildirildi.

Rusya'nın haziran ayındaki kazanımlarının yaklaşık üçte ikisi, Donetsk bölgesinde gerçekleşti. Rusya, savaşın en yoğun yaşandığı bölge olan Donetsk'in 4'te 3'ünü kontrol altına aldı. Rus birlikleri, geçen yılın aynı döneminde Donetsk'in yüzde 61'ini kontrol ediyordu.

Rus ordusu diğer cephelerde de önemli ilerleme kaydetti. Rus birlikleri, doğu Dnipropetrovsk bölgesine 8 Haziran'da düzenlediği saldırıyla bölgeye girmeyi başardı. Rusya, üç yıldır bu bölgeyi ele geçirmeye çalışıyordu. Ancak Rusya'nın Dnipropetrovsk'taki kazanımları 8 kilometrekareyle sınırlı kaldı. Ukrayna yetkilileri, Rus güçlerinin Dnipropetrovsk'ta kalıcı bir üstünlük sağlayamadığını öne sürdü.

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FSB'DEN KİMYASAL SİLAH İDDİASI

FSB, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Ilyinka köyü yakınlarında bulunan eski bir Ukrayna sığınağında, kimyasal maddeler içeren bir laboratuvar ve mühimmat deposu tespit edildiğini duyurdu. FSB yetkilileri, bu yıl içinde benzer nitelikte ikinci keşfin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Russia Today (RT) News'ün haberine göre, FSB'nin açıklamasında, bulunan maddelerin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nde yasaklanan kloropikrin içerdiği belirtildi. FSB'nin yayınladığı görüntülerde, koruyucu ekipman giymiş uzmanların plastik patlayıcılarla paketlenmiş şişeleri incelediği görüldü. Söz konusu malzemelerin insansız hava araçlarıyla Rus bölgelerine taşınmak üzere hazırlandığı iddia edildi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Kirill Lysogorsky, ele geçirilen silah deposunda kimyasal silahlar bulunmasını "savaş ortamında terörizm" olarak nitelendirdi.

Lysogorsky, Kiev yönetimini uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayarak, "Ukrayna rejimi sadece askeri hedeflere değil, sivil halka yönelik de kimyasal madde kullanımını planlıyor" diye konuştu.

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SUMY'DE RUS VARLIĞI ARTIYOR

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumy bölgesinde de Rus birliklerinin faaliyetleri yoğunlaştı. Nisan 2022'den beri bu bölgeden uzak duran Moskova güçleri, bahar aylarının gelişiyle harekete geçti. Son üç ayda Sumy'de 320 kilometrekarelik alanı kontrol altına alan Rus ordusu, sadece haziran ayında 130 kilometrekarelik ilerleme kaydetti.

ISW, son bir yıllık dönem genel olarak değerlendirildiğinde, Rusya'nın Ukrayna topraklarında önemli kazanımlar elde ettiği yorumunu yaptı. Rusya, Temmuz 2024 ve haziran 2025 arasında yaklaşık 5 bin 500 kilometrekarelik alanı ele geçirirken, bu rakam bir önceki on iki aylık dönemin neredeyse beş katına ulaştı.

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İHA SALDIRILARI GÖRÜLMEMİŞ BOYUTTA

AFP'de yer alan analizde ise Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarında rekor artış olduğu belirtildi. Haziran ayında 5 bin 438 uzun menzilli İHA saldırısı kaydedildi. Bu sayı, mayıs ayına göre yüzde 37'lik bir artış yaşandığını ortaya koydu. Haziranda düzenlenen İHA saldırıları, savaşın başlangıcından bu yana bir ayda kaydedilen en yüksek en yüksek sayıya ulaştı.

Haziran sonu itibarıyla Rusya, Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 19'unu tamamen ya da kısmen kontrol altında tutuyor.