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Dünya
DHA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 16:34 | Son Güncelleme:

Rusya’nın ikinci aşısı CoviVac'ın 20 Şubat’ta tescillenmesi bekleniyor

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Rusya’nın ikinci aşısı CoviVac'ın 20 Şubat’ta tescillenmesi bekleniyor
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Rusya’nın koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ve tescillenen Sputnik V aşısının ardından ikinci CoviVac aşısının da 20 Şubat’ta tescil edilmesi bekleniyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hızla devam ederken, virüse karşı birden fazla aşı geliştirildi.

Rusya’da Chumkov Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ikinci koronavirüs aşısı CoviVac’ın 20 Şubat’ta Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenmesinin beklendiği açıklandı.

Araştırma merkezinin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Aşının tescilinin 20 Şubat 2021'de olması bekleniyor” denildi.

Öte yandan, Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Rusya'nın ilk aşısı olan Sputnik V aşısı Ağustos 2020’de tescil edilmişti.

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