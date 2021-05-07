Rusya'nÄ±n 'ihtiyar delikanlÄ±sÄ±' 90 yaÅŸÄ±nda beÅŸinci kez evlenecek!

Rus sinemaÂ ve tiyatrosunun efsane aktÃ¶rÃ¼ 90 yaÅŸÄ±ndaki Ä°van Krasko, kendisinden 48 yaÅŸÂ kÃ¼Ã§Ã¼k Natalya SmÄ±kova adlÄ± sevgilisiyle 5'inci kez evliliÄŸe hazÄ±rlanÄ±yor.

Rusya'da evlilikleriyleÂ sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme gelenÂ Rus sinemaÂ ve tiyatrosunun Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶rÃ¼ 90 yaÅŸÄ±ndaki Ä°van Krasko, 5'inci kez nikah masasÄ±na oturacak. ÃœÃ§ evliliÄŸinde deÂ kendisinden oldukÃ§a kÃ¼Ã§Ã¼k kadÄ±nlarla olan Krasko geleneÄŸi yine bozmadÄ±. Krasko, kendisinden 48 yaÅŸÂ kÃ¼Ã§Ã¼k Natalya SmÄ±kova adlÄ± sevgilisiyle yine medyanÄ±n ilgi odaÄŸÄ± oldu.

Rus medyasÄ±na konuÅŸan Krasko, kÄ±z arkadaÅŸÄ± Natalya SmÄ±kova ile tiyatroda tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Natalyaâ€™nÄ±n sÄ±k sÄ±k performanslarÄ±nÄ± izlemek iÃ§in tiyatroya gittiÄŸini sÃ¶yleyenÂ Krasko " Birbirimizi seviyoruz. Evlilik planlarÄ± var" dedi.Â Tiyatroda tanÄ±ÅŸan Ã§iftin aralarÄ±nda geliÅŸen hÄ±zlÄ± yakÄ±nlaÅŸmadan sonra geÃ§en ay Krasko'nun koronavirÃ¼se yakalanmasÄ± ve Natalya'nÄ±n onu tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ rehabilitasyon merkezinde ziyaret etmesiyle aÅŸklarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ Rus medyasÄ±nda yer alan haberler arasÄ±nda.

BÄ°R Ã–NCEKÄ° EÅžÄ° Ã–ÄžRENCÄ°SÄ°YDÄ°

Krasko, 2015 yÄ±lÄ±nda, kendisinden 60 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼kÂ Ã¶ÄŸrencisiÂ Natalia ShevelÂ ile St. Petersburg'da 4'Ã¼ncÃ¼ kez evlenmiÅŸti.Â 100'den fazla filmde ve Ã§ok sayÄ±da tiyatro oyununda 140'Ä±n Ã¼zerinde baÅŸrol oynayan Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶r, 6 yÄ±l Ã¶nceki evliliÄŸindeÂ Sovyet donanmasÄ±nda giydiÄŸi Ã¼niformasÄ± ile damat olmuÅŸtu.

SENE BAÅžINDA BABA OLMUÅžTU

Rus aktÃ¶r Ä°van Krasko, 2021 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda, 90 yaÅŸÄ±nda baba olmuÅŸtu. Suni dÃ¶llenme yoluyla bir kÄ±z Ã§ocuk sahibi olduÄŸunu televizyonda bir talk ÅŸov programÄ±nda aÃ§Ä±klayan ihtiyar delikanlÄ± mutlu haberiÂ "AÅŸk varsa Ã§ocuk sahibi olmanÄ±n Ã¶nÃ¼nde bir engel olamaz" sÃ¶zleriyle aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bu kÄ±z bebeÄŸin Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶rÃ¼n altÄ±ncÄ± Ã§ocuÄŸu olduÄŸu biliniyor.

Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara

Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara