Rusya'nın iddiasına ABD'den yalanlama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kadir Şeker davasında son dönemeç Ya tahliye olacak ya da...Kadir Şeker davasında son dönemeç! Ya tahliye olacak ya da...#Kadir Şeker
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Beşiktaş - Başakşehir maçının ardından: Beşiktaş bu sezon...Beşiktaş - Başakşehir maçının ardından: 'Beşiktaş bu sezon...'#Beşiktaş
Samsunda yolcu otobüsü dereye yuvarlandı Ölü ve yaralılar varSamsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var#Samsun
Yunan terbiyesizliğine Atatürkün evinden cevap'Yunan terbiyesizliği'ne Atatürk'ün evinden cevap#Atatürk
Cono aşiretine eş zamanlı operasyon Gözaltılar var...'Cono' aşiretine eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var...#Cono Aşireti
Korkunç kazada tüm ailesi öldü, yüzü tanınmayacak şekilde yandı... Onunla mutlaka tanışmalısınızKorkunç kazada tüm ailesi öldü, yüzü tanınmayacak şekilde yandı... Onunla mutlaka tanışmalısınız#Tulsi Vagjiani
Memur olmak isteyenler dikkat İlanlar açıldı, başvuruyu kaçırmayınMemur olmak isteyenler dikkat! İlanlar açıldı, başvuruyu kaçırmayın#Memur
20 yıllık töre kini Geride kalan boynu bükük bir aile20 yıllık töre kini! Geride kalan boynu bükük bir aile#Kamuran Tün
Ersin Destanoğlu dünyanın zirvesindeErsin Destanoğlu dünyanın zirvesinde#Beşiktaş
Dikkat Beyinler sisleniyor... Adı henüz net değilDikkat! Beyinler sisleniyor... Adı henüz net değil#Koroanvirüs
Endekse gel endekse Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymişEndekse gel endekse! Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş#Afganistan
Başka mekanda buluştularBaşka mekanda buluştular!#Bensu Soral
İlk kez el eleİlk kez el ele#Gökçe Bahadır
Kömür yoksa orman yakın İdamından 228 yıl sonra tekrar gündemdeKömür yoksa orman yakın! İdamından 228 yıl sonra tekrar gündemde#Marie Antoinette
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'nın iddiasına ABD'den yalanlama

#ABD#Rusya#Savaş Gemisi
Rusyanın iddiasına ABDden yalanlama

ABD Donanması, Rus Savunma Bakanlığının iki ülke savaş gemileri arasındaki etkileşimi yanlış aktardığı ve Amerikan gemisinin Rus karasularına girmediğini savundu.

Haberin Devamı

Rusya ve Çin'in Japon Denizi'nde tatbikat yaptığı sırada bölgeye Amerikan muhrip gemisi USS Chafee gemisinin girmesi, iki ülke arasında kısa süreli diplomatik krize neden oldu.

Moskova, Rus Pasifik Filosu’na ait Amiral Tributs gemisinin Amerikan muhrip gemisine Rus karasularında önleme yaptığını açıklarken, ABD Donanması bu iddiayı yalanladı.

ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, "İki donanma gemisi arasındaki etkileşime ilişkin Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklama yanlıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, USS Chafee muhribinin 15 Ekim 2021'de Japonya Denizi'nde uluslararası sularda rutin operasyonlar yürütmek amacıyla helikopter uçuşuna hazırlanırken, geminin 65 metre yakınına kadar bir Udaloy sınıfı Rus muhribinin yaklaştığı iddia edildi.

Amerikan gemisinin uluslararası sularda ve uluslararası hukuka uygun harekat icra ettiği belirtilen açıklamada, "Etkileşim güvenli ve profesyoneldi. Rusya, günün ilerleyen saatlerinde bu alanda Havacı ve Denizcilere Uyarı (NOTAM/NOTMAR) yayınlamış olsa da, etkileşim sırasında NOTAM/NOTMAR yürürlükte değildi." ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

RUSYA OLAYI NASIL DUYURMUŞTU

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Pasifik Filosuna ait Amiral Tributs gemisi mürettebatının, Amerikan gemisi USS Chafee'yi "deniz topçu ateşi tatbikatları nedeniyle seyrüsefere kapalı bir bölgede" olduğu konusunda telsizle uyardığını açıklamıştı.

Uyarılara rağmen ABD muhribinin rotasını ve hızını değiştirmediği ve bunun yerine güvertesinden bir helikopter kaldırmaya hazırlandığını belirtilen açıklamada, "Uluslararası seyrüsefer kuralları çerçevesinde hareket eden Amiral Tributs, davetsiz misafirin Rus karasularından çıkarılması için bir rota belirledi." bilgisi verilmişti.

İlgili Haberler:

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadımPutin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı


Rusya Savunma Bakanlığı, USS Chafee'nin iki gemi arasındaki mesafe 60 metreden daha aza indiğinde rotasını değiştirdiğini ve bu karşılaşmanın Japon Denizi'nin batısındaki Vladivostok'un güneyinde yer alan Büyük Petro Körfezi'nde meydana geldiği ve yaklaşık 50 dakika sürdüğünü iddia etmişti.

Rus medyası, Savunma Bakanlığının gün içinde olay nedeniyle ABD askeri ataşesini bakanlığa çağırdığını duyurmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Rusya#Savaş Gemisi

BAKMADAN GEÇME!

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

Putinden flaş sözler... Alarm durumundalar

Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!

Kaan Urgancıoğlunun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor En zenginler içinde ilk sırada

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada

Poyraz Karayelin Avukat Seması oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi