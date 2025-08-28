Rusya'nın havadaki casusları Batı'yı alarma geçirdi

Haberin Devamı

Rusya’nın, ABD ve Batı'lı müttefiklerinin Ukrayna’ya askeri malzeme sevkiyatı için kullandığı güzergahı insansız hava uçakları (İHA) ile gözetlediği öne sürüldü.

İddiaya göre İHA'lar, Kremlin'in sabotaj kampanyasını destekliyor ve Batı'nın Ukrayna birliklerine yardım etmek için kullanılabileceği istihbarat verilerini topluyor.

New York Times'ta yer alan habere göre, Alman ve ABD yetkilileri, geçtiğimiz mayıs ayında Rusya bağlantılı sabotaj planı nedeniyle üç Ukraynalının yakalanmasıyla sonuçlanan operasyonun da bu kapsamda değerlendirildiğini belirtiyor.

Ancak uzmanlar ve Batılı istihbarat yetkilileri, geçen yıl zirveye ulaşan Rus sabotaj eylemlerinin bu yıl önemli ölçüde azaldığını söyledi.

Haberin Devamı

RUS SABOTAJ AĞI AVRUPA’DA İZ BIRAKTI

Rusya’nın sabotaj kampanyası daha önce İngiltere’de depolarda çıkan yangınlar, Norveç’teki baraj saldırısı, Baltık Denizi altındaki kabloları kesme girişimleri gibi olaylarla gündeme gelmişti.

Rusya'nın amacı, Ukrayna'daki savaşı Batı'ya yaklaştırarak Avrupa’nın kalbine taşımak ve Kiev’e verilen desteği zayıflatmaktı.

ABD Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi uzmanı Seth Jones, geçen yıl zirve yapan sabotaj faaliyetlerinin bu yıl Avrupa’daki güvenlik önlemleri sayesinde ciddi oranda azaldığını söyledi.

Ancak Jones, Rusya’nın gözetleme uçuşlarının “açıkça casusluk faaliyeti” olduğunu ve ileride sabotaj operasyonlarında kullanılabileceğini vurguladı.

Jones, “Rusya, hangi şirketlerin Ukrayna için silah ürettiğini ve hangi rotaların kullanıldığını öğrenmek istiyor. Bu bilgiler ileride sabotaj veya yıkıcı operasyonlar için kullanılabilir” diyerek Batı’nın endişelerini özetledi.

BATI İSTİHBARATI ALARMDA

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde yayımlanan bir raporda, Avrupalıların Rusya'nın sabotajlarına karşı ortak bir yanıt geliştirmekte zorlandığını belirtti.

Haberin Devamı

Alman dergisi WirtschaftsWoche, Almanya’nın doğusundaki Thüringen eyaletinde yoğunlaşan İHA uçuşlarını gündeme taşıdı.

Haberde, Almanya’nın askeri üslerinde İHA önleme sistemleri kurmaya başladığı bilgisi yer aldı.

Alman istihbaratı, bu İHA’ların bir kısmının İran üretimi olduğunu, bazılarının ise Baltık Denizi’ndeki gemilerden havalanmış olabileceğini değerlendiriyor.

Biden yönetimi, NATO ülkeleri arasında istihbarat paylaşımını artırarak bu tehdide karşı koordinasyonu güçlendirdi. Trump döneminde de süren istihbarat iş birliği, Avrupa hükümetlerine olası sabotaj girişimlerini önceden bildirme konusunda etkili oldu.