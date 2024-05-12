×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rusya’nın Harkiv saldırısı yeni göçü tetikledi

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Harkiv#Göç
Rusya’nın Harkiv saldırısı yeni göçü tetikledi
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 07:00

Rus ordusunun iki gün önce Ukrayna’nın ikinci büyük şehri Harkiv istikametinde 35 bin askerlik kuvvetle yeniden yürüyüşe geçmesi bölgede yeni sivil göçünü tetikledi.

Haberin Devamı

Ukrayna-Rusya sınırına yakın Volçansk kasabasında yaşayan yaklaşık 3 bin sivil çatışmalar başladığında tahliye edilirken, Rus kuvvetlerin bombardıman alanını genişletmesi üzerine Harkiv istikametindeki bir dizi köy de boşaltılmaya başlandı. Harkiv Valisi Oleg Sineguba’nın açıklamasına göre daha önce gönüllü gerçekleşen tahliye dünden itibaren mecburi hal aldı. Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığına ait araçların son 24 saatte çatışma bölgelerinden 1.800 sivili Ukrayna içlerine taşıdığı bildirildi. Rus kuvvetlerin Harkiv şehri kapılarına dayanması halinde yeni göç dalgasının yaklaşık 900 bin sivili kapsayacağı tahmini de yapıldı. Bu arada Harkiv istikametinde saldırılarını devam ettiren Rus tarafı Borisovka, Ogurtsovo, Pletenevka, Pilnaya ve Streleçya köylerini ele geçirdiğini duyurdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Harkiv#Göç

BAKMADAN GEÇME!