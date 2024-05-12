Rusya’nın Harkiv saldırısı yeni göçü tetikledi

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Ukrayna-Rusya sınırına yakın Volçansk kasabasında yaşayan yaklaşık 3 bin sivil çatışmalar başladığında tahliye edilirken, Rus kuvvetlerin bombardıman alanını genişletmesi üzerine Harkiv istikametindeki bir dizi köy de boşaltılmaya başlandı. Harkiv Valisi Oleg Sineguba’nın açıklamasına göre daha önce gönüllü gerçekleşen tahliye dünden itibaren mecburi hal aldı. Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığına ait araçların son 24 saatte çatışma bölgelerinden 1.800 sivili Ukrayna içlerine taşıdığı bildirildi. Rus kuvvetlerin Harkiv şehri kapılarına dayanması halinde yeni göç dalgasının yaklaşık 900 bin sivili kapsayacağı tahmini de yapıldı. Bu arada Harkiv istikametinde saldırılarını devam ettiren Rus tarafı Borisovka, Ogurtsovo, Pletenevka, Pilnaya ve Streleçya köylerini ele geçirdiğini duyurdu.