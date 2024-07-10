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Rusya'nın gölge savaşı NATO gündeminde! 7 dolarlık grafitiden kundaklamaya cesur bir sabotaj operasyonu

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#Nato#Rusya#Sabotaj
Rusyanın gölge savaşı NATO gündeminde 7 dolarlık grafitiden kundaklamaya cesur bir sabotaj operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 16:47

Üst düzey bir NATO yetkilisine göre, Rusya altı aydan uzun bir süredir NATO ülkelerinde Ukrayna'ya silah tedarik hatlarını ve arkasındaki karar vericileri hedef alan "cesur" bir sabotaj operasyonu yürütüyor.

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İsmi açıklanmayan NATO yetkilisi CNN International'a yaptığı açıklamada son altı ay içinde "Rusya'nın hibrid savaşında eşi görülmemiş bir tırmanma ve yayılma" gözlemlediklerini ve bunun Ukrayna'ya yönelik silah tedarik hattında "fiziksel sabotajları" da içerdiğini söyledi.

Üst düzey yetkili Rus operasyonunun üretimden depolamaya ve fiili teslimata kadar uzandığına dikkat çekerek "Bu çok cesurca. Rusya müttefiklerimizin gözünü korkutmaya çalışıyor." dedi.

Rusyanın gölge savaşı NATO gündeminde 7 dolarlık grafitiden kundaklamaya cesur bir sabotaj operasyonu

AVRUPALI YETKİLİLER: RUSLAR YEREL AKTÖRLERİ KİRALIYOR

CNN'e göre, Avrupa'daki birçok güvenlik yetkilisi de Rus ajanlarının, kendileri adına yüksek riskli ve çoğu zaman inkâr edilebilir suçları üstlenmeleri için yerel aktörleri kiraladığını ve tehdidin yayılarak büyüdüğüne dikkat çekiyor.

GÖLGE SAVAŞI NATO ZİRVESİNİN GÜNDEMİNDE OLACAK

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Moskova her ne kadar iddiaların asılsız olduğunu iddia etse de Rus sabotajları ve hibrid savaş Washington'da başlayan NATO zirvesinin önemli bir gündem başlığı olacak. Analistlerin Kremlin'in yeni "gölge savaşı" olarak adlandırdıkları bu durum karşısında üye devletlerin nasıl bir aksiyon alacakları belirsiz ancak CNN'e göre liderler ne Moskova'ya propaganda savaşını kazandırmak ne de güvenlik ihlallerine göz yummak istemeyecektir.

Rusyanın gölge savaşı NATO gündeminde 7 dolarlık grafitiden kundaklamaya cesur bir sabotaj operasyonu

7 DOLARLIK GRAFİTİDEN ÇOK DAHA KARANLIK GÖREVLERE...

Geçtiğimiz yıl Polonya'da 14 Ukraynalı ve iki Belaruslu Rus istihbaratı için çalıştıkları şüphesiyle tutuklandı. 24 yaşındaki Maxim L. fiziksel olarak hiç tanımadığı ve Telgram üzerinden mesajlaştığı Andrzej adlı bir Rus ajanına yardım ettiği gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası aldı.

Maxim ifadesinde Andrzej'in Polonya'da savaş karşıtı grafitiler çizmesi için kendisine ilk başta dijital para birimleriyle 7 dolar ödediğini ancak zamanla verdiği görevlerin daha karanlık bir hal aldığını söyledi.

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Kaldığı hapishanede CNN'e röportaj veren Maxim, o dönem paraya ihtiyacı olduğunu ve Andrzej'in verdiği görevlerin ilk başta zararsız göründüğünü anlattı. Kendisinden Polonya'nın doğusundaki Biala Podlaska kasabasında yer alan Ukrayna'ya ait bir nakliye şirketinin çitlerini yakmasını istendiğinde durumu garipseyen ve huzursuz olan Maxim, Polonya'nın Ukraynalı askerleri eğittiği bir üssün dışına kameralar yerleştirmesi söylendiğinde karşısında bir Rus ajanı olduğunu anladı. "O zaman bırakmaya karar verdim." diyen Maxim ertesi gün tutuklandığını anlattı.

Rusyanın gölge savaşı NATO gündeminde 7 dolarlık grafitiden kundaklamaya cesur bir sabotaj operasyonu

PEŞ PEŞE ŞÜPHELİ OLAYLAR

2024 yılının Nisan ayında Polonyalı bir adam, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye suikast planladığı şüphesiyle tutuklandı. Varşova'nın en büyük alışveriş merkezi Marywilska 44'de çıkan büyük yangının arkasında Rusya'nın olduğundan şüpheleniyor.

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Estonya'da GPS sinyallerindeki bozulmalar nedeniyle sivil uçakların inişleri engellendi hatta Rusya'nın Estonya ile olan sınırını belirleyen şamandıralar bile ortadan kayboldu.

Mart ayında Doğu Londra'da meydana gelen bir depo yangını, geçtiğimiz ay Berlin dışındaki bir metal fabrikasında çıkan şüpheli yangın ve 26 yaşındaki Rus yanlısı bir Ukraynalının Paris Charles de Gaulle havaalanı yakınlarında ev yapımı bombayla yakalanması Rusya şüphelerini artırdı.

OLDUKÇA TEHLİKELİ BİR OYUN

CNN'e konuşan üst düzey yetkili, NATO ülkelerine yönelik sabotajlarının "oldukça tehlikeli bir oyun" anlamına geldiğini belirtti ve Rusya'nın bu operasyonlar için bazı yerlerde birkaç bin Euro harcarken, daha büyük faaliyetler için 400 bin Euro'ya kadar çıktığını öne sürdü.

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#Nato#Rusya#Sabotaj

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