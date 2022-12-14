Rusya'nın mahkum takasındaki ikinci ismi ortaya çıktı

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Kremlin’in "casusluk" yapmakla suçlanan eski bir ABD Deniz Kuvvetleri mensubu olan Paul Whelan için Almanya'da bulunan Rus suikastçı Vadim Krasikov’u istediği iddia edildi. ABD’nin Almanya hükümetini bu konuda ikna etmesini istenilen anlaşmada, Alman hükümetinin olumsuz karşılaması nedeniyle takasın gerçekleşemediği öğrenildi.

Almanya’DA DÜZENLENEN SUİKASTIN ZANLISINI GERİ İSTEDİLER

23 Ağustos 2019 günü Gürcistan vatandaşı Çeçen muhalif Zelimkhan Khangoshvili’nin Berlin’de kafasından vurularak suikasta uğramıştı. Alman polisi tarafından kısa sürede yakalanan suikastçının Rus pasaportuna sahip Vadim Sokolov olduğu duyurulmuştu. Daha sonra gerçek adının Vadim Krasikov olduğu ortaya çıkan zanlı şu anda Alman hapishanelerinde "devlet emriyle cinayet" suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış durumda.

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Vadim Krasikov (sağda) ve Khangoshvili cinayetine ait güvenlik kamerası görüntüleri.

Suikast ile ilgili birkaç ayrıntı Alman polisinin raporlarına göre cinayetin Rus devleti ile bağlantılı olabileceğini gösteren satırlara sahip. Bunlardan en önemlisi, Rus devlet kurumları tarafından Vadim "Sokolov"a ait pasaportun 2019'dan önce herhangi bir Rus hükümeti veri tabanında olmamasıydı.

BOUT VE GRINER’A GÖRE DAHA ORANTILI BİR TAKAS ÖNERİSİ

Krasikov'un cinayetinde kurbanın eylemleri de göz önüne alındığında, sonuçsuz kalan Krasikov-Whelan takasının Bout ve Griner takasına göre daha orantılı olacağı belirtiliyor.

Khangoshvili, hem Gürcistan'a hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne terörle mücadele çabalarında yardım eden Çeçen muhalif olarak biliniyor. Gürcistan'ın Çeçen yerleşim bölgesi olan Pankisi Boğazı'nda büyüyen Khangoshvili’nin 2000'den 2004'e kadar Rus ordusuna karşı bir Çeçen milis kuvvetine komutanlık yaptığı söyleniyor. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından bir istihbarat ajanı olarak hizmet verdiği kayıtlar arasında. Kremlin, Khangoshvili'yi İslamcı bir "terörist" olarak tanımlıyor. Khangoshvili’nin Kafkasya'daki istihbarat camiasında saygı gördüğü ve Tiflis'teki CIA istasyonu ile çalıştığı iddia edilenler arasında.

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