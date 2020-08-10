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DHA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 15:03,Son Güncelleme:

Rusya'nın en büyük renkli elması bulundu

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Rusya'nın en büyük renkli elması bulundu
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Rusya’ya bağlı Yakutistan’da yoğun sarı renkli 236 karatlık elmas bulundu. Elmasın, Rusya'da bugüne kadar çıkarılmış en büyük renkli elmas özelliğine sahip olduğu belirtildi.

Rusya merkezli elmas madenciliği şirketi Alrosa'nın alt kuruluşu Almazy Anabara, yoğun sarı renkli 236 karatlık elmasın Yakutistan'ın Ebelyakh madeninden çıkarıldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, elmasın boyutlarının 47x24x22 milimetre olduğu, söz konusu elmasın 120-230 milyon yıllık olduğunu açıkladı. Elmasın, Rusya'da bugüne kadar çıkarılmış en büyük renkli elmas özelliğine sahip olduğu da ifade edildi.

“SON DERECE EŞSİZ BİR KEŞİF”

Alrosa'nın Kesim ve Cilalama Bölümü Başkanı Pavel Vinikhin, elmasla ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Böylesine büyük bir renkli işlenmemiş elmas bulmak eşsiz bir keşif. Elmas, Alrosa'nın Birleşik Satış Organizasyonu'nda uzmanlarımız tarafından incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Ondan sonra kesim için üreticilerimize mi vereceğimize yoksa işlenmemiş olarak mı satacağımıza karar vereceğiz.”

 

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