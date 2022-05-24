Rusya’nın durumu giderek kötüleşiyor… Sadece 3 ayda 9 yılda kaybettiğinden fazla asker kaybetti!

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İngiliz askeri yetkilileri yaptıkları açıklamalarla Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bilançosunu açıklamaya devam ediyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, kötü taktikler, sınırlı hava koruması, esneklik eksikliği ve hataları tekrarlayan komutanların Rusya için büyük kayıplara yol açtığını söyledi.



9 YILDA KAYBETTİĞİNDEN DAHA FAZLA ASKER KAYBETTİ



Rusya üç aylık Ukrayna işgalinde, Afganistan'daki dokuz yıllık savaşın tamamında kaybettiği kadar asker kaybetti. Sovyetler Birliği'nin Afgan savaşındaki kayıpları yaklaşık 15 bin ölüm, ek olarak 35.478 yaralı ve 311 kayıp olarak kayıtlara geçmişti.

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RUSYA'DA BÜYÜYEN TEHLİKE



Uzmanlar Rusya'daki savaşa ilişkin kamuoyu memnuniyetsizliğinin artma ihtimalinin de yüksek olduğunu söylüyor. Hatta çarpıcı bir analize göre Rusya taarruzunu Haziran ayı ortasında tamamen durdurmak zorunda kalabilir.



Mariupol'deki Rus birlikleri/AP

Harkov'da görüntülenen bir Rus tankı

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Rusya'nın kayıpları konusunda kesin rakamı vermeyen Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı,dedi.İngilterediyerek Rusya’da büyüyen tehlikeye dikkat çekti.İngiltere'nin Savunma Bakanı Ben Wallace daha önce Rusya'nın tabur taktik gruplarının yaklaşık dörtte birininaçıklamıştı.Ukrayna ordusu, şubat ayından bu yana ülkede yaklaşık 28.700 Rus askerinin öldürüldüğünü iddia ederken, Rusya kendi kayıplarını 1.351 olarak veriyor, bu rakam ise mart ayının sonundan bu yana güncellenmedi.Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna, 204 Rus uçağı, 168 helikopter, 460 insansız hava aracı, 1.263 tank ve 3.090 zırhlı aracı ve yaklaşık 30.000 askeri imha ettiğini iddia ediyor.Ukrayna ordusu, Rusya'nın ayrıca 200 çoklu roketatar sistemi, 2.162 araç, 103 seyir füzesi, 93 uçaksavar sistemi ve 13 tekne kaybettiğini söyledi.Savaş sırasında ölü sayısı tahminleri, savaşın sisli ortamı nedeniyle güvenilmez hâle gelebiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, doğuda Ruslarla savaşta her gün 100 kadar Ukraynalının öldüğünü söylerken, Donbass bölgesindeki çatışmalar yoğunlaşıyor.New York Times 16 Mayıs’ta 480 Rus askerinin Donbass'ta bir nehre köprü kurmaya çalışırken öldüğünü bildirmişti. Haber, Rus ordusu gazisi Igor Girkin'in, Rusya'nın tüm Donbass'ı ele geçirmeyi başarsa bile Ukrayna'daki savaşını kazanma umudunun olmadığını söylemesiyle hemen hemen aynı sıralarda duyurulmuştu.Rusya, son günlerde Donbass cephesinde, Popansa çevresindeki kasabaları ele geçirerek ve Severodonetsk'i kuşatmaya zorlayarak kazanımlar elde etmişti.Ancak Igor Girkin, Ukrayna'nın yeni birlikleri hızla harekete geçirdiğini, Batı silahlarını kullanarak yeniden silahlandırdığını ve aşılması zor olacak yeni savunma pozisyonları kazdığını söylüyor.Rus halkının zorunlu olarak askere alınmasının gidişatı değiştirebileceğini, ancak Rusya'nın savaşta zafere yakın olabileceğine olan inancı nedeniyle Putin'in bunu yapmasının pek olası olmadığını belirten Igor Girkin, Rus taarruzunun Haziran ayı ortalarında durma noktasına gelebileceğini tahmin ediyor.Ukrayna'nın daha sonra Kiev ve Harkov'da olduğu gibi karşı saldırılara geçmesi bekleniyor.

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