Rusya'nın Doğu Akdeniz'e açılan kapısı kapandı: Suriye Tartus liman anlaşmasını feshetti

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Suriye'de devrik lider Esad'ın ardından yeni yönetim, Esad'ın imzaladığı anlaşmaları iptal etmeye başladı.

Beşşar Esad yönetiminin, Rus şirketi Stroytransgaz ile imzaladığı 49 yıllık kiralama anlaşması sonlandırıldı.

Suriye merkezli Al Watan gazetesine konuşan Tartus Gümrük Müdürü Riyad Cudi, 2019 yılında Rus şirket ile imzalanan Tartus limanının yönetimine ilişkin yatırım anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı.

Cudi, "Rus şirketiyle Tartus Limanı'na yatırım yapmak üzere imzalanan anlaşmanın iptal edildi. Limandan elde edilen tüm gelirler artık Suriye devletinin yararına kullanılacak" ifadesinde bulundu.

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Rusya şirketinin anlaşmaya rağmen limandaki mekanizmalarını güncellemediğini söyleyen Cudi, liman işçilerinin şirket tarafından kullanılan mekanizmaları güncelleyeceğini söyledi.

Cudi, limanda onarım çalışmalarının başladığını ve limanın yeniden faaliyete geçmesi için girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Yerli üretimin korunması için gümrük vergilerinin yüksek tutulduğunun altını çizen Cudi ayrıca, Doğu Akdeniz'deki diğer limanlar ile rekabet edebilmek amacıyla Tartus limanına gelen bazı mallardan alınan gümrük vergisini de yüzde 60 oranında düşürmeye çalıştıklarını vurguladı.

SPARTA II LİMANA GİRDİ

Tartus limanı, Rus Deniz Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'deki tek üssüydü ve Moskova'nın Orta Doğu ve Akdeniz'e açılan kapısıydı.

Tartus'taki üs, 1971 yılından beri SSCB'nin mülkiyetindeydi. SSCB'nin yıkılmasının ardından mülkiyet hakkı Rusya Federasyonuna geçti

Rus cephaneliğini taşımasıyla bilinen Rus gemisi Sparta II'nin, Rus ordusunun Akdeniz'deki tek lojistik noktası Tartus limanına girdiği bildirildi.

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Geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki durumun iyileştirilmesi yönündeki girişimlerde yararlı olmak istediklerini belirtti.

Suriye'deki duruma değinen Lavrov, "Orta Doğu’dan ayrılmıyoruz. Suriye’de bazı olaylar yaşandı. Bunun nedeni de 10 yıl içinde siyasi sürecin frenlenmesi. Bir şey değiştirmeme isteği vardı." diye konuştu.