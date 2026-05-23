Rusya’nın cephede ‘bağlantı sorunu’ var

Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 07:00

UKRAYNA - Rusya savaşı cephe hattı, Rusya’nın internet erişimi problemi yüzünden tekrar çıkmaza girdi. Cephe bölgesinde istikrarlı bir haberleşme sistemi bulunmayan Rusya, özellikle şubat ayında cephede kaçak kullandığı uyduya bağlı mobil Starlink terminallerinin aniden susmasıyla savaşta sağır ve kör kaldı.

Amerikan askeri istihbaratının son verilerine göre Rusya 2024 ve 2025 yıllarında sahada elde ettiği ilerleme temposunu son 6 ayda tamamen kaybetti ve kimi bölgelerde üstünlüğü Ukrayna ordusuna bırakmak zorunda kaldı. Rapora göre şubat ayından bu yana Ukrayna tarafı kendi topraklarında Ruslar tarafından işgal edilen 400 km2 alanı geri almayı başardı. Çok büyük oranda dron düellosuna dönüşen savaşta hava araçlarının kontrol edilmesi için internet bağlantısı hayati önemde. Telegram sosyal medya uygulamasının Kremlin Sarayı tarafından yasaklanması da Rusya’nın cephede yaşadığı sıkıntıların sebepleri arasında gösteriliyor. Analistlere göre, Telegram üzerinde aralarında koordinasyon sağlayan Rus askerleri Starlink bağlantısının kesilmesi ve Telegram’ın kaldırılmasıyla kendilerini İkinci Dünya Savaşı koşullarında buldu. Ukrayna tarafı ise tam tersine her geçen gün fiberoptik FPV dron gücünü artırıyor. Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna savaşındaki gidişatı tekrar lehine çevirebilmesi için yeni askeri çözümler üretmesi gerektiği değerlendirmeleri yapılıyor. 

