Rusya'nın büyük gösterisi son anda iptal edildi!

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Rusya 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla tüm dünyanın merakla beklediği askeri geçidini bugün düzenledi.



Rusya için kritik bir öneme sahip geçit töreni için günlerdir provalar yapılıyordu. Medyaya yansıyan görüntülerde Rus uçaklarının Ukrayna savaşı sonrası propaganda sembolü haline gelen 'Z' sembolü şeklinde uçuşlar yaptığı görülmüştü.



Bugün törene sayılı saatler kala Kremlin kötü hava şartları nedeni ile söz konusu gösterinin iptal edildiğini açıkladı. Ancak Moskova'daki hava durumu bugün ne rüzgarlı ne de yağmurlu olmadığı için açıklama şüphe uyandırdı.



Törenden gelen fotoğraflarda havanın iyi olduğu görülüyor

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SABOTAJ ENDİŞESİ Mİ?

Rus Hava Kuvvetleri'nin Moskova dışında Yekaterinburg, Novosibirsk ve Samara'da düzenleyeceği benzer gösterilerin de iptal edildiği duyuruldu.

Peş peşe gelen iptal kararları Rusya'nın Ukrayna sabotajı konusunda endişeli olduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Hava gösterisinin son anda iptal edilmesi günlerdir büyük bir gövde gösterisine hazırlanan Rusya'da hayal kırıklığı ile karşılandı.

KORKULAN OLMADI, PUTİN'DEN TEHDİT YOK

Putin'in bugünkü törende yapacağı açıklamalar haftalar öncesinden dünya çapında endişelere neden olmuş Putin'in tam bir savaş ilanı yapacağı iddia edilmişti. Tüm beklentilerin aksine Putin bugün tam ölçekli bir savaş ilan etmedi. Bazılarının korktuğu gibi Baltık ülkelerinin toprak bütünlüğüne yönelik yeni bir tehditte de bulunmadı.



Batı medyası Putin'in bugünkü konuşmasının her zamanki kan donduran standartlara göre bir hayli yumuşak olduğunu yazdı.



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İngiliz Telegraph Gazetesi Rusya'nın ele geçirdiği Mariupol kentinde yapılması planlanan geçit töreninin de iptal edildiğini duyurdu. Gazete iptal kararının arkasında kentin bombardıman nedeni ile aldığı ağır hasarın olduğunu iddia etti.

BU SENE BÜYÜK FARK VAR

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, bu yılki kutlamalar önceki yıllara kıyasla önemli ölçüde küçüldü.



Bakanlık, 129 adet askeri teçhizatın 9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'dan geçeceğini belirtirken geçen yıl bu rakam 191'di. Geçen yıl törene katılan 12 bin kişiye kıyasla bu yılki geçit töreninde yaklaşık 10 bin sivilin Kızıl Meydan'dan geçeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, değişiklikleri Rusya'nın Ukrayna ile devam eden savaştaki kayıplarına bağladı ve Putin'in Ukrayna'yı işgali planlandığı gibi gitseydi bugünkü gösterilerin çok daha ihtişamlı olacağını iddia etti.