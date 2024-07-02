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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: İstanbul'da çözüm çok yakındı

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#Bm#Rusya#Ukrayna
Rusyanın BM Daimi Temsilcisi: İstanbulda çözüm çok yakındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 08:38

Rusya'nın Birleşmiş Milletler BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna krizinin 2022'de İstanbul'da sağlanan anlaşmayla çözüme çok yaklaştığını belirterek savaşın devam etmesinin nedeninin Batılı sponsorlar olduğunu öne sürdü.

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Nebenzia, BM binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Zelenskiy rejiminin sözde barış planının" esasen bir plan değil "şaka" olduğunu söyleyen Nebenzia, bu plan çerçevesinde düzenlenen konferansın da büyük bir başarısızlık olduğunu ifade etti.

Nebenzia, "Başkan (Vladimir) Putin'in de dediği gibi, İstanbul'da 2022'de Ukrayna krizi çözüme çok yakındı. Sonra ne oldu? Batılı sponsorları Ukrayna'ya 'Rusya'yla savaşmaya devam et' dediler." ifadelerini kullandı.

Özellikle dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un bu rolü üstlendiğini ve "Buça kışkırtması" yapıldığını kaydeden Nebenzia, "Anlaşma yüzde 95 hazırdı. Sonra Ukraynalılar müzakerelerden çekildi." dedi.

İstanbul müzakereleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arabuluculuk girişimlerinin neticesi olarak 29 Mart 2022'de İstanbul’da yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna tarafı, Rus tarafına gelecekteki olası yazılı anlaşmanın ilkelerini teslim etmiş, anlaşmaya çok yaklaşılmıştı.

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Rusya'nın Buça’da katliam yaptığına ilişkin iddialar ortaya çıktıktan sonra görüşmeler kesilmişti. 17 Mayıs’ta Ukrayna tarafı, ülkedeki durumun çok değiştiğini ve Rusya ile müzakereleri askıya aldıklarını duyurmuştu.

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#Bm#Rusya#Ukrayna

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