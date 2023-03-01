Rusya’nın batısında SİHA saldırısı alarmı

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Ukrayna tarafından düzenlendiği tahmin edilen silahlı insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ilki Karadeniz kıyısındaki Tuapse liman şehrinde oldu. Burada yer alan petrol dolum tesislerine iki adet SİHA’nın isabet etmesi büyük yangına yol açtı. İkinci saldırı alarmı, St. Petersburg şehrinde verildi. Saatler dün 10.00’u gösterdiği sırada şehirdeki Pulkovo Havalimanı tamamen uçuşlara kapatıldı. Havalimanı yakınında kimliği belirsiz uçan nesne tespit edildi.

MOSKOVA DA HEDEF OLDU

Rusya Savunma Bakanlığı, “Hava tatbikatı yapıyorduk” açıklamasını yaptı. Daha sonra resmi RİA haber ajansı, Moskova bölgesi Voskresensk ilçesinde doğalgaz pompa istasyonuna 100 metre mesafede insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. SİHA saldırılarıyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı, “Rusya’nın güneyinde Krasnodar bölgesiyle Adige Özerk Cumhuriyeti’nde kamikaze dron saldırıları önlendi. Elektronik muharebe sistemleri kullanılarak hava araçları etkisiz hale getirilerek düşürüldü” denildi. (Nerdun HACIOĞLU)

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Rusların ele geçirmeye çalıştığı Ukrayna’nın Bahmut kenti büyük yıkıma uğradı.



ZELENSKİ BAHMUT’TAN ÇEKİLME SİNYALİ VERDİ

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından bu yana doğudaki Donbas cephesinde direnen Bahmut kasabası her an Rusların eline geçebilir.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski halka hitaben yaptığı günlük konuşmasında doğu cephesinde durumun kritik olduğunu belirterek “İlhakçı Rus askerleri canlarını hiçe sayarak Donbas bölgesinde üzerimize geliyor. Bahmut kasabası çevresinde durum vahim. Duruma göre karar vereceğiz” açıklamasını yaptı. Bahmut’u ele geçirmek için şubat başından beri saldırılarını yoğunlaştıran Rus tarafı, bu cephede genelde ‘Wagner’ paralı askerlerini kullanıyor. Bahmut’un düşmesi, Rus güçlerinin Donetsk içlerine daha kolay ilerlemesi anlamına geliyor.