Rusya'nın başkenti Moskova'da şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var

#Moskova'da Patlama#Trafik Polisi Saldırı#Rusya Soruşturma Komitesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 09:03

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Savelovskiy Tren İstasyonu yakınında patlama meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere göre patlama sonucu 1 polisin öldüğü, 2 polisin yaralandığı kaydedildi.

Rusya İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, yerel saatle 00.05'te kimliği belirsiz bir kişi Savelovskiy İstasyonu Meydanı'nda görev yapan trafik polisi aracına yaklaştı. Bunun ardından bilinmeyen bir cihazın patlaması sonucu 1 polis yaşamını yitirdi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, 1 polisin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Rusyanın başkenti Moskovada şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var

Patlama sonucu 2 polisin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, ön bilgilere göre bombalı saldırıyı yapan kişinin olay yerinde öldüğü açıklandı.

Patlamayla ilgili olarak olay yerinde incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

