Rusya'nın arka bahçesinde bu kez Kırgızistan feci karıştı

Rusya’nın komşularından Ukrayna, Belarus ve son olarak Ermenistan ile Azerbaycan ihtilafının sıcak çatışmaya dönüşmesinin ardından şimdi de Kırgızistan patladı. Geçen pazar yapılan parlamento seçimleri yeni bir ayaklanmaya neden oldu.

Kriz Rusya’ya yakın siyaset izleyen Cumhurbaşkanı Soronbay Ceenbekov’un kurdurduğu dört siyasi parti üzerinden ülkedeki tüm yönetimi kontrolü altına alma girişiminde bulunmasıyla başladı. Seçimlere 16 siyasi parti katılırken Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, pazartesi ilk sonuçları açıklayarak yüzde 7 barajını sadece 4 partinin aştığını ilan etti. Barajı geçen partilerin Ceenbekov’a yakın olması dikkat çekti. Barajı aşamayan muhalefet partileri taraftarlarını sokağa döktü. Önceki akşam başkent meydanında toplanan 5 bin kadar protestocuya karşı polisin plastik mermi kullanması üzerine çatışmalar çıktı. Olaylarda son 48 saatte bir gösterici hayatını kaybederken, 686 kişi yaralandı.

ESKİ LİDER SERBEST

Göstericiler bir itfaiye aracı ile hükümet ve parlamento binasının bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamento binası tamamen göstericilerin eline geçti. Pazartesi gece yarısına doğru başkanlık sarayından siyah dumanlar yükselmeye başladı. Cezaevini basan bir başka grup ise yolsuzluk gerekçesiyle bir yıldır tutuklu bulunan Almazbek Atambayev’i dışarı çıkardı.

Almazbek Atambayev

BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ

Muhaliflerin kamu kurumlarını işgali sürerken, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Kubatbek Boronov istifa etti. Seçimlerde taraf tuttuğu söylenen Merkez Seçim Komisyonu da, seçimleri geçersiz saydığını ilan ederek tam kadro istifasını sundu. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Soronbay Ceenbekov ise Bişkek’i terk ederek aşiret yapısı itibariyle taraftarlarının yoğun olduğu ülkenin güney bölgelerine çekildi.

Soronbay Ceenbekov

MOSKOVA’DAN İSTİKRAR VURGUSU

Rusya Dışişleri yaptığı açıklamada, “Rusya, Kırgızistan’ın istikrarlı bir ülke olarak kalmasından yana. Kırgızistan müttefikimiz ve stratejik partnerimiz. Patlak veren krizin yasalar çerçevesinde çözüme kavuşturulması temennisinde bulunuyoruz” dedi. Kırgızistan, Rusya’nın Sovyetler sonrasında kurduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne de üye.

BÜYÜKELÇİ CENGİZ KAMİL FIRAT HÜRRİYET’E KONUŞTU: BİŞKEK’TE NELER OLUYOR?

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Hürriyet’e Kırgızistan’da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Fırat, bu ülkede yaşayan yaklaşık 30 bin Türk vatandaşına gösterilerden uzak durmaları çağrısı yaptıklarını ifade ederek özetle şunları söyledi:

FETÖ’CÜLER DE KATILDI

“Ülkede güç çekişmesi vardı. 16 parti seçimlere katıldı. 7 partinin parlamentoya girebileceği değerlendiriliyordu. Biri muhalif, 4 partinin parlamentoya girdiğinin açıklanması sonrası ok yaydan çıktı. Özellikle dağlık kesimlerde oyların satın alındığı iddiası yoğun. Eylemlerin Batı destekli olduğuna dair iddialar artmış durumda. Parlamentoya giremeyen partilerin adayları arasında FETÖ’ye yakın kişilerin olduğunu ve sonuçlar karşısında şaşkınlığa uğradıklarını biliyoruz.”

Türk Dışişleri Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada, Kırgızistan’da meydana gelen olaylardan derin endişe duyulduğunu bildirdi. (Uğur ERGAN / ANKARA)