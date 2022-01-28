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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi: Yaşanan esas sorun Ukrayna ile değil Batı ile...

#Aleksey Yerhov#RUSYA#Ukrayna
Rusyanın Ankara Büyükelçisi: Yaşanan esas sorun Ukrayna ile değil Batı ile...

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, son günlerde yaşanan Rusya-Ukrayna krizine ilişkin, "Ukrayna’yla ikili ilişkilerimiz karışık olsa bile şu anki sorun Rusya ile Ukrayna arasında anlaşmazlıklar değildir. Esas sorun, Rusya ile Batı arasındadır." dedi. Büyükelçi Türkiye'nin arabuluculuk teklifi için, "Türkiye’nin durumun düzelmesine olumlu katkıda bulunma niyetini çok değerli buluyoruz." dedi.

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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz devam ederken, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov CNN TÜRK Diplomasi Muhabiri Sena Alkan'ın sorularını yanıtladı.  Yerhov, ABD'nin yaptırım tehdidinden, Türkiye'nin arabuluculuk teklifine kadar bir çok önemli konuda dikkat çeken  açıklamalarda bulundu. 

ESAS SORUN RUSYA VE BATI ARASINDA

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlikte son durum ne, Rusya'nın tutumu ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk çağrısına nasıl yaklaşıyorsunuz?

"Türkiye’de iyi tanınan Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov’un sözlerinden alıntı yapabilirim. Rusya, Donbass çatışmasının tarafı değildir ve Rusya-Ukrayna formatı dahilinde meselenin çözüme kavuşturulması pek mümkün değildir. Çatışmanın bir tarafı Kiev, öbür tarafı da Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin temsilcileridir. Anlamanızı rica ediyorum; şu anda söz konusu olan, bazılarının lanse etmeye çalıştığı gibi, “Donbass Krizi” veya Ukrayna’yla ilgili bir kriz ya da ikili ilişkilerimiz karışık olsa bile Rusya ile Ukrayna arasında anlaşmazlıklar değildir. Esas sorun, Rusya ile Batı, Rusya ile ABD arasındadır. Bu sorun, Rusya’nın ulusal güvenliğiyle alakalı endişelerimizin sistemsel olarak anlaşmazlıktan gelinmesinden kaynaklanmaktadır.

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SORUNUN KÖKENİ NATO'NUN GENİŞLEMESİ

Sorunun kökeni, NATO’nun uzun yıllardır doğuya doğru genişlemesidir. NATO altyapısının, modern saldırı silahları da dâhil olmak üzere, adım adım sınırlarımıza yaklaşmasıdır. Bütün bunları biz direkt tehdit olarak değerlendiriyoruz. Batılı partnerlerimize, ABD ve NATO’ya, bu problemi, güvenlikle ilgili endişelerimizi ve çıkarlarımızı tatmin edebilecek hukuki bağlayıcılığı olan anlaşmalar imzalayarak çözmeyi teklif ediyoruz. Şu anda bu tekliflerle ilgili zengin içerikli görüşmeler devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN NİYETİNİ ÇOK DEĞERLİ BULUYORUZ

Ukrayna’ya gelince, Ukrayna’yla alakalı başka bir sistemsel sorun var. Bu, Kiev’in Minsk anlaşmalarını yerine getirme konusundaki isteksizliğidir. Her nedense Batı’da herkes, anlaşmaların Rusya tarafından yerine getirilmediğinden bahsediyor. Fakat eğer metni okursanız, ilk adımları Ukrayna’nın atması gerektiğini görürsünüz, bunlar net olarak yazılmış durumda. Türkiye’nin durumun düzelmesine olumlu katkıda bulunma niyetini çok değerli buluyoruz. Eğer Türk dostlarımız, Kiev ile “ayrıcalıklı” ilişkilerini kullanarak, onları 2014-15’te üstlendikleri yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiği ve en önemlisi de, cepheleşmenin değil, barışın hedeflenmesi gerektiği konusunda ikna ederlerse, buna hiç şüphesiz hak ettiği değer verilecektir.

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RUSYA NEDEN RAHATSIZ?

Türkiye Rusya'dan S400 hava savunma sistemleri aldı, Ukrayna'ya da SİHA İHA ve drone satıyor. Lavrov bu durumdan rahatsız olduklarını açıkladı. Böyle bir denklemde Rusya'nın rahatsızlık duyma sebebi nedir ?

Burada önemli olan husus şudur: Birisine silah satıyorsanız, özellikle bu saldırı silahı ise, bu artık sadece ticaret değildir. Silahların kime ve ne için verildiği son derece önemlidir. Eğer silahların alıcısı, komşularının askeri provokasyonlardan endişe etme konusunda çok ciddi dayanaklara sahip olduğu bir ülkeyse, bu çok tehlikelidir. Doğal olarak, bu komşular, uluslararası ilişkilerdeki bu tür aktörlere silah pompalanmasını, memnuniyetle karşılamayacaktır.

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SSCB'NİN YENİDEN CANLANMASI MÜMKÜN DEĞİL

Rusya'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni yeniden yaratma amacı var mı?

Benim derin kanaatime göre SSCB’nin yeniden canlanması herhangi bir açıdan mümkün değildir. 30 yıldan fazla geçti, her şey değişti, coğrafya, siyaset, ekonomi, kültür, tam anlamıyla her şey. En önemlisi de, insanlar değişti. Bu nedenle, bir Rus atasözünde de söylendiği gibi, “Aynı nehirde tekrar yıkanılmaz".

RUSYA YAPTIRIM TEHDİTLERİNE RAĞMEN AYAKTA KALACAK

Batı, 'Rusya Ukrayna'ya operasyon düzenlerse saldırırsa bazı yaptırımları devreye sokacağız 'diyor. Siz Rus ekonomisinin bunu kaldırabileceğini düşünüyor musunuz? 

Öncelikle, Rusya’ya yönelik tehditlerin nerede, nasıl ve ne kapsamda gerçekleştirileceğine bakmak lazım. Tehdit etmek kolay, ama tehdidi yerine getirmek bazen zor olabilir. İkincisi, belki birilerini üzebilirim ancak hatırlatmak isterim ki, Rus halkı, yüzyıllara dayanan tarihi boyunca çok ama çok zorluğu aştı. Bunlar arasında yıkıcı savaşlar da vardı, sert baskılar da... Zaman zaman zor ve hatta çok zor dönemler oluyordu fakat Rusya ne olursa olsun ayakta kaldı. Eminim ki, herhangi yaptırımlara ve yaptırımlar tehditlerine rağmen şimdi de ayakta kalacak. Bunun için bizi korkutmaya çalışmalarına gerek yok, bunu yapmaya çalışanlar vardı ancak başarısız oldular.

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TANRI BİZİM YANIMIZDA

Biz kendimize, kendi güçlerimize, halkımızın yeteneklerine güveniyoruz. Halkımızın iradesi, fedakarlığı, zekâsı ve diğer kabiliyetleri sayesinde düşmanları birçok kez yenilgiye uğrattık.

Bize karşı kötü niyetleri olanlar boşuna ümitlenmesinler. Ne olursa olsun, “kaderin pusulası” nereye dönerse dönsün, bir dahaki sefer yine ayakta kalacağız veya Rusların dediği gibi “kuşatma çemberini yaracağız”. Tanrı bizim yanımızda.

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#Aleksey Yerhov#RUSYA#Ukrayna

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