Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov Hürriyet için yazdı: Tarih hiçbir şey öğretmiyor mu?

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Bugün ruhumuz sevinçle dolu. 3. Reich’ın savaş makinesini ezen babalarımız ve büyükbabalarımızla çok gurur duyuyorum ve Avrupa halklarını işgalden, kölelikten ve toplama kamplarından kurtaran ölümsüz kahramanlıkları için minnettarım.

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AMA bugün endişe verici bir durum da söz konusu. 2. Dünya Savaşı’ndan önce olduğu gibi, çatışmalar ve ihtilaflarla parçalanmış dünyanın, sayısız kurbanı olacak büyük çaplı bir hesaplaşmanın uçurumuna sürüklenme tehlikesi altında olduğuna dair giderek artan emareler var. Her şey birçok bakımdan o dönemle aynı ve hem bir grup ülkenin diğerlerine “kurallara dayalı düzen” (elbette kendi kuralları) dikte etmeye yönelik bastırılamaz arzusu, hem de “derin devletlerin” patronlarının dünyanın zenginliklerini yeniden dağıtma, yani başkalarının sırtından kar elde etme, yalnızca onların “yaşam alanlarını” değil, kaynaklarını da ele geçirme arzusu ön plana çıkıyor.

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Güvenilir bir uluslararası güvenlik sistemi oluşturma konusundaki başarısız girişimler de bunlar arasında. O zamanlar, savaş öncesi dönemde, ülkemin Doğu Avrupa devletlerinin (Türkiye dahil) bağımsızlık ve egemenliklerine yönelik çok taraflı garantiler sunulmasına ve yardımlaşmaya ilişkin somut önerileri, inandırıcı olmayan gerekçelerle göz ardı edildi. Milletler Cemiyeti Alman saldırganlığını önleyemedi ve dönemin “Avrupalı büyükleri”, özellikle İngiltere ve Fransa, Çekoslovakya ve Polonya’ya ihanet ederek Hitler’in Doğu’ya doğru ilerleyeceği yolu açtı.

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BENZER süreçler şimdi de yaşanıyor; Batı, BM’yi uluslararası ihtiraslarının itaatkar bir aracı yapmaya çalışıyor ve NATO, tıpkı Hitler gibi, savaş makinesini inatla tekrar Doğu’ya, Rus sınırlarına kaydırıyor ve Rusya’nın barış ve huzuruna yönelik tehdidi artırıyor. Her “renkten” Naziler intikam ateşiyle yanıyor. 2021 sonunda güvenilir bir stratejik istikrar ve uluslararası güvenlik mimarisi oluşturmak için sunduğumuz kapsamlı öneriler küstahça reddedildi. Sonuç: Doğu Avrupa’da küresel boyuta ulaşma riski taşıyan bir yangın yaşanıyor.

Tüm bunlara bakınca insan şu soruyu sormadan edemiyor: Tarih bize hiçbir şey öğretmiyor mu?

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ŞU anda kaygılı beklentileri azaltmak için ne lazım? Birincisi, elbette Ukrayna ihtilafının en kısa sürede, kalıcı ve uzun vadeli çözüme kavuşturulması. Bu ancak krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasıyla mümkün. Bu nedenlerin sayısı az değil ve bunlar oldukça derin niteliktedir. Bu yapılmadan, temas hattı boyunca mekanik bir “dondurma”, basit bir ateşkes hiçbir etki yaratmayacağı gibi, öngörülebilir gelecekte çatışmaların yeniden başlama tehlikesi de yaratacaktır.

İkincisi, ki bunu hep düşünüyorum, bugün ve gelecekte, geniş Avrasya coğrafyasında, kıtamızın tüm devletlerinin ve oluşturdukları birliklerin katılımıyla, eşit ve bölünmez, mümkün mertebe kapsayıcı entegre güvenlik sistemine acilen ihtiyaç var. Bu sistemi oluştururken deyim yerindeyse “hayattan yola çıkmak” gerekir, bunun çok katmanlı olması, mevcut format ve kurumları entegre etmesi gerektiği dikkate alınmalıdır. Bu yapının katılımcıları, kendi aralarında çeşitli tür ve düzeylerde “çapraz” anlaşmalar yapabilir; örneğin karşılıklı anlayış, saldırmazlık, yardımlaşma, kendi topraklarını üçüncü ülkelerin silahlı kuvvetlerine açmama ve daha birçok konuda ikili veya çok taraflı anlaşmalar. Tam olarak böyle bir mimari oluşturma vazifesi, 2024’te Avrasya devletlerine sunulan ve “21. Yüzyılda Avrasya Çeşitlilik ve Çok Kutupluluk Şartı”nı geliştirme inisiyatifine katılma çağrısı yapılan ortak Rusya-Belarus önerisinde yer aldı. Bu konseptin tartışılmasına Türk dostlarımızın da katılmasından memnun oluruz.

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BUNU teşvik etmenin, savaş kabusuna makul bir alternatif sunabileceğine, mevcut çatışmaların tırmanmasını ve yenilerinin çıkmasını önleyebileceğine inanıyorum.

Mevcut dönemin en önemli görevi budur. Bunu başarabilirsek, tarihten gereken dersleri çıkardığımız anlamına gelecek.