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Rusya'nın ABD büyükelçisinden çarpıcı açıklama: Abluka altındayız

#Rusya#ABD#Dünya
Rusyanın ABD büyükelçisinden çarpıcı açıklama: Abluka altındayız

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Bank Of Amerika tarafından New York ve Houston konsolosluklarının banka hesaplarının kapatıldığını belirterek, Amerikan kurumları tarafından abluka altında olduklarını söyledi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımları sürerken, ABD'deki Rus konsolosluklarının banka hesaplarının kapatıldığı açıklandı.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Bank Of Amerika tarafından New York ve Houston konsolosluklarının banka hesaplarının dondurulduğunu duyurarak, "Büyükelçiliğimiz ABD devlet kurumları tarafından abluka altında. Houston ve New York'taki iki başkonsolosluğumuzun hesapları Bank of America tarafından kapatıldı" dedi.

Büyükelçi Antonov, "Büyükelçilik çalışanları yazılı ve telefon üzerinden tehditler alıyor. Bir zamanlar büyükelçilikten çıkışlar bile engellendi. Çok sayıda gösteri yapıldı. Vandalizm eylemleri gerçekleşti ve insanların üzerine boya döküldü" ifadelerini kullandı.

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Antonov ayrıca, bu eylemlerin Washington yönetiminin Rus karşıtı politikalarının bir sonucu olduğunu söyledi.

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