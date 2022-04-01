Rusya'nın 140 kişiyi öldüren 'keskin nişancı çifti'

Haberin Devamı

Ukrayna silahlı kuvvetleri, geçtiğimiz hafta siviller de dahil 40 Ukraynalıyı öldüren 'Baghera' kod adlı Irina Starikova'nın yaralı olarak yakalandığını açıklamıştı.

Medyaya 'Putin'in keskin nişancısı' olarak yansıyan iki çocuk annesi Irina Starikova ilk yakalandığında gerçek kimliğine ilişkin birçok iddia ortaya atılmıştı. Daha sonra rahibe ve Sırbistan asıllı olduğu iddia edilen Starikova'nın aslen Donetsk'li olduğu ve Donbas bölgesindeki Rus yanlısı isyancılar adına savaştığı öğrenildi.

Ukrayna savaşında cephede yaralandıktan sonra arkadaşları tarafından ölüme terk edilen ve Ukrayna sağlık yetkilileri tarafından tedavi edildikten sonra gözaltına alınan kadının 2014'ten beri Ukrayna'da arandığı belirtildi.



Keskin nişancı Irina Starikova- Kaynak: Facebook

Haberin Devamı

'SLAV EJDARHASI' İLE EVLİYMİŞ! 140'DAN FAZLA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLER

Kötü şöhretli keskin nişancının yakalanmasından kısa bir süre geçtikten sonra dikkat çekici bir detay daha ortaya çıktı. 41 yaşındaki Starikova'nın Belarus'tan kaçan ve birçok suçtan aranan 43 yaşındaki Alexander Ogrenich ile evli olduğu ortaya çıktı.

Alexander Ogrenich 'Aka Gorynych' yani 'Slav ejderhası' ismiyle biliniyor. Ogrenich'in 2014 yılında ayrılıkçıların sözde istihbarat birimine başkanlık ettiği ve buradaki çatışmalarda 100 kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor. Bu da savaşa aç çiftin 140'tan fazla can aldıkları anlamına geliyor.



"EVET ÇOK KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM, RAKAM 100'ÜN ÜZERİNDE"

Şu anda nerede olduğu bilinmeyen Ogrenich altı yıl önce bir Belarus haber sitesine verdiği röportajda öldürdüğü insanları kabul ederek "Evet, çok kişiyi öldürdüm, rakam yüzün üzerinde. Bizim hatamızdan kaynaklanan kayıplar da var, inkar etmeyeceğim ama Rusya olmasaydı hepimiz ölmüş olurduk. Eğer dürbünün içinde düşmanı görebilseydiniz siz ne yapardınız?" demişti.

Haberin Devamı

Ogrenich, Belarus'tan Donbas'a kaçmadan önce sabıka kaydı olduğunu da itiraf ederek "Gizlemeyeceğim, hırsızlık ve dolandırıcılıktan hüküm giydim. Toplamda sekiz yıl hapis yattım" ifadelerini kullanmıştı.

BENİ ÖLÜME TERK ETTİLER

Yakalanan keskin nişancının 11 ve 9 yaşında iki kızı olduğu, çiftin ise 2015 yılında evlendiği belirtiliyor. Kaderi şu anda Ukraynalıların elinde olan Starikova yaptığı ilk açıklamada ,"Yaralandığımı bildikleri ve beni alma fırsatları olduğu halde öleceğimi umarak beni orada bıraktılar" dedi.



'Baghera' kod adlı Irina Starikova- Kaynak: Facebook

RUSYA'NIN KADIN KESKİN NİŞANCILARI

Haberin Devamı

Sovyet Rusya'nın kadın keskin nişancıları İkinci Dünya Savaşı sırasında meşhur oldu. Bu keskin nişancılardan en başarılısı Lyudmila Pavlichenko 'Leydi Ölüm' olarak biliniyordu ve 309 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyordu.

Bir başka kadın keskin nişancı, Yelizaveta Mironov, liseyi bitirdikten sonra orduya katılmak için gönüllü oldu. Mironov, Odessa ve Sivastopol kuşatmalarında savaştı ve 34 kişiyi öldürdü.

Sovyet Rusya'nın kadın savaşçılarının faaliyetleri, Svetlana Alexievich tarafından 1985'te yazılan 'The Unwomanly Face of War' adlı kitapta belgelenmişti.