Rusya’dan Zelenski’ye: Referanduma gerek yok

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, müzakerelerde masaya konan bazı maddelerin kabulüne yönetimin tek başına karar veremeceğini vurgulayarak, “Rusya ile görüşmelerde kritik maddeler var. Bunlara Ukrayna halkı evet veya hayır demeli. Referandum yapılması gerekebilir” açıklamasını yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dimtriy Peskov, Zelenski’nin açıklamasını değerlendirerek, “Ukrayna elbette bağımsız ve egemen bir devlet. Kendi prosedürleri olabilir, ancak müzakerelerin beklenenden çok daha yavaş yürüdüğü de bir gerçek. Görüşmelerde ele alınan konuların kamunun görüşüne sunulmasının süreci yavaşlatacağını ve müzakerelere zarar vereceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘VAROLUŞSAL TEHDİT OLURSA NÜKLEERİ KULLANIRIZ’

AMERİKAN CNN’e açıklamalarda bulunan sözcü Dmitri Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in “nükleer silahları kullanmayacağı konusunda emin olup olmadığı” sorusuna “Nükleer silahlar, ülkemiz için varoluşsal bir tehdit söz konusu olursa kullanılabilir” yanıtını verdi.