Rusya’dan yeni açıklama
Rusya ile Türkiye liderleri arasında önceki gün Moskova’da yapılan ve 2018 İdlib mutabakatına ateşkes ek protokolünün imzalanmasıyla sonuçlanan görüşmelerin ardından dün Moskova’dan yeni bir açıklama geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Rusya ile Türkiye arasında dün yapılan görüşmelerle bağlantı kurmaksızın Suriye topraklarında bulunan ve terörist olarak tanımlanan militanların Suriye yönetimi ve onunla birlikte hareket eden kuvvetler tarafından temizlenmesi gerekmekte. Suriye hükümeti ile birlikte hareket eden kuvvetler derken ülkede yasal bulunan ülkeleri kastediyoruz. Bu konuda duruşumuz ve prensiplerimiz değişmemiştir” dedi.
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