Rusya’dan yeni açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Rusya ile Türkiye arasında dün yapılan görüşmelerle bağlantı kurmaksızın Suriye topraklarında bulunan ve terörist olarak tanımlanan militanların Suriye yönetimi ve onunla birlikte hareket eden kuvvetler tarafından temizlenmesi gerekmekte. Suriye hükümeti ile birlikte hareket eden kuvvetler derken ülkede yasal bulunan ülkeleri kastediyoruz. Bu konuda duruşumuz ve prensiplerimiz değişmemiştir” dedi.