Rusya'dan yaşadışı silah operasyonu, cephanelik bulundu
Rusya'da güvenlik güçleri silah ticareti yapanlara operasyon düzenledi. Çok sayıda ağır silah ele geçirildi. 28 kişi ise gözaltına alındı
Rusya Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, 10 farklı bölgede düzenlenen operasyonlarda 11 yasa dışı silah atölyesinin ortaya çıkarıldığı, çok sayıda tabanca, kalaşnikof uzun namlulu silah, el bombası, makineli tüfek ve havan topunun ele geçirildiği ifade edildi
Yer altı atölyelerinde 24 hafif makineli tüfek, 23 tüfek, 57 tabanca ve çeşitli kalibreli 15 havan topu bulundu.
Yeraltı atölyelerinde hazırlanan silahların Rusya'da ve yurt dışında satıldığı belirtilen açıklamada, yasa dışı silah restorasyonu ve mühimmat imalatı yaptığı belirlenen 28 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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