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Dünya
Sonat KEREM / DHA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 12:21 | Son Güncelleme:

Rusya'dan yaşadışı silah operasyonu, cephanelik bulundu

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Rusya'dan yaşadışı silah operasyonu, cephanelik bulundu
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Rusya'da güvenlik güçleri silah ticareti yapanlara operasyon düzenledi. Çok sayıda ağır silah ele geçirildi. 28 kişi ise gözaltına alındı

Rusya Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, 10 farklı bölgede düzenlenen operasyonlarda 11 yasa dışı silah atölyesinin ortaya çıkarıldığı, çok sayıda tabanca, kalaşnikof uzun namlulu silah, el bombası, makineli tüfek ve havan topunun ele geçirildiği ifade edildi

Yer altı atölyelerinde 24 hafif makineli tüfek, 23 tüfek, 57 tabanca ve çeşitli kalibreli 15 havan topu bulundu.

Yeraltı atölyelerinde hazırlanan silahların Rusya'da ve yurt dışında satıldığı belirtilen açıklamada, yasa dışı silah restorasyonu ve mühimmat imalatı yaptığı belirlenen 28 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Rusyadan yaşadışı silah operasyonu, cephanelik bulundu

Rusyadan yaşadışı silah operasyonu, cephanelik bulundu

Rusyadan yaşadışı silah operasyonu, cephanelik bulundu


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