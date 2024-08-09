Rusya’dan Wagner’e cepheye dön

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Şubat 2022’den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşında, büyük oranda öngörülebilir düzlemde ve yoğunlukla Ukrayna’nın doğusunda devam eden çatışmalar, Ukrayna’nın son hamlesiyle seyir değiştirdi. Cephelerde Rusya karşısında gücünü tüketmiş izlenimi veren Ukrayna, salı günü sınırda yer alan Rusya’nın Kursk bölgesine kapsamlı bir kara harekâtı gerçekleştirerek Moskova’yı gafil avladı. Rusya, sınırdan 15 kilometre içeri giren Ukrayna birliklerini durdurabilmek için çareyi paramiliter “Wagner” savaşçılarını göreve çağırmakta buldu.

HEDEF ‘TAMPON BÖLGE’ KURMAK

Rusya’nın Kursk bölgesine yaklaşık 1500 asker, çok sayıda zırhlı araç ve hatta hava savunma sistemleriyle giren Ukrayna ordusu son 48 saat içinde sınırda 45 km uzunluğunda bir hatta 15 km kadar içeri girmeyi başardı. Kısıtlı sayıda Rus askerini geri püskürten Ukrayna birlikleri, Kursk bölgesinde irili ufaklı 10 köy ve stratejik öneme sahip Sunca kasabasının yarısını ele geçirdi. Sunca kasabası Rus Gazprom şirketinin Batı’ya doğalgaz pompaladığı istasyonun bulunduğu yer. Ukrayna’nın önceki gün başlattığı saldırı hamlesi Moskova’nın geçtiğimiz bahar aylarında Ukrayna’nın ikinci büyük şehri Harkiv üzerine yürümesine misilleme olarak gösterildi. Üstelik Ukrayna birliklerinin vur-kaç taktiği yerine Rusya içlerinde kalıcı mevziler kurarak tampon bölge oluşturmaya başladı.

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WAGNER AFRİKA’YA GİTMİŞTİ

Vurucu kuvvetlerini Ukrayna’nın Donbas cephesinde toplayan Rusya, bu bölgedeki askerlerini Kursk’a kaydırmak yerine, geçen yıl liderleri Yevgeny Prigojin’in ölümünden sonra Ukrayna cephelerinden büyük oranda Afrika’ya kaydırılan Wagner paralı askerleriyle Ramzan Kadirov’un “Ahmat” birliklerini yardıma çağırdı. Kursk bölgesinde yeterince askeri bulunmayan Rusya ilerlemeyi durdurmak için şimdilik uzak mesafeden yoğun topçu ateşi, füze, uçak ve helikopterleri kullanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı yeni cephede son 24 saatte 100 civarında Ukrayna askerinin öldürüldüğünü, 54 zırhlı aracın imha edildiğini iddia etti. Rusya merkez yönetimi ayrıca Kursk bölgesinin tamamında ikinci emre kadar OHAL ilan etti. Bölgeden yoğun sivil çıkışı da gözleniyor.