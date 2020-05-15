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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 15.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Rusya’dan virüse sinek muamelesi

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya’dan virüse sinek muamelesi
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Rusya’da bazı milletvekilleri sivrisineklere karşı kullanılan ısıl tabletlerle benzer çalışma prensibine sahip rozetlerden takmaya başladı.

Bir Japon firması tarafından grip salgınlarına karşı geliştirilen rozet şeklindeki cihaz, içinde klordioksit bulunan bir plaka içeriyor. İddiaya göre, yaklaşık 10 gün boyunca plakadan buharlaşan klordioksit sayesinde rozeti takan kişinin 1 metre çevresinde koruyucu kalkan oluşuyor. Ancak tableti takanlarda klorun etkisiyle baş dönmesi ve şuur bulanıklığı gibi yan etkiler gözlenebiliyor. 

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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