Rusya’dan virüse sinek muamelesi

Bir Japon firması tarafından grip salgınlarına karşı geliştirilen rozet şeklindeki cihaz, içinde klordioksit bulunan bir plaka içeriyor. İddiaya göre, yaklaşık 10 gün boyunca plakadan buharlaşan klordioksit sayesinde rozeti takan kişinin 1 metre çevresinde koruyucu kalkan oluşuyor. Ancak tableti takanlarda klorun etkisiyle baş dönmesi ve şuur bulanıklığı gibi yan etkiler gözlenebiliyor.