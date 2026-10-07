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Rusya'dan veba salgını iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklama

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#Rusya#Veba Salgını#Kremlin
Rusyadan veba salgını iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 14:01

Rusya, ülkede veba salgını yaşandığına dair çoğu haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sibirya bölgesinde görülen hastalıkla ilgili resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

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Kremlin Sözcüsü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Peskov, Rusya'nın İrkutsk bölgesindeki epidemiyolojik duruma ilişkin basında çıkan haberlerin çoğunun "yalan bilgi" olduğunu ifade ederek, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinin (Rospotrebnadzor) resmi açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini bildirdi.

Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünde nedeni belirlenemeyen zatürre teşhisi konulduğu öne sürülen ikinci bir çalışanla ilgili soru üzerine Peskov, "Basın çok şey yazıyor ve bu durumla ilgili basında yer alanların çoğu, yalan bilgi. Rospotrebnadzor'un ve kurum temsilcilerinin açıklamalarını dikkate alın." diye konuştu.

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Peskov, İrkutsk bölgesindeki nedeni belirlenemeyen zatürre vakasına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de mevcut uygulamalar doğrultusunda bilgilendirildiğini söyledi.

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Rusyadan veba salgını iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

IRKUTSK'TAKİ SALGIN RİSKİ

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Bazı sosyal medya kanallarında ise aynı gün bir veba ile mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanına "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulmasının ardından özel önlemlerin uygulandığı bilgisi verilmişti.

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#Rusya#Veba Salgını#Kremlin

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