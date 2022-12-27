Rusya'dan ültimatom: Ya kabul edersiniz ya da ordumuz ilgilenir!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki gün önce yaptığı açıklama ile ülkesinin Ukrayna Savaşı’ndaki bütün taraflarla müzakere etmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

Putin müzakere masasına oturmak istemeyenin kendileri değil Kiev yönetimi ve Batılı destekçileri olduğunu öne sürerken, ABD Rus liderin 'müzakere' açıklamasını 'samimiyetsiz' olarak yorumlamıştı.



Putin'in açıklamasının üzerinden çok uzun bir süre geçmeden bugün de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ültimatom niteliğinde bir açıklama yaptı ve Ukrayna'yı Rusya'nın şartlarını kabul ederek toprak bırakmaya çağırdı.

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ABD İLE İLİŞKİLER İÇLER ACISI DURUMDA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin, NATO'ya, Rusya'ya nükleer saldırı yapılması gerektiği yönünde mesaj verdiğini hatırlatan Lavrov, "Kiev'in orantısız provokasyonlarından bahsetmiyorum. Bu kabul edilebilir alanın dışına taşıyor. ABD ve NATO'ya üye müttefiklerin stratejik amacının ülkemizi önemli derecede zayıflatma ve hatta yok etmek olduğu artık hiç kimse için bir sır değil. Rusya'nın rakipleri bu amaca ulaşmak uğruna birçok şeye hazır. Ülkemizin stratejik yenilgisini hedef olarak ilan eden Biden yönetimi ile normal iletişimi sürdürmek nesnel olarak mümkün değildir. ABD ve Rusya arasındaki ilişkiler içler acısı durumda. Yani Washington'un hatası yüzünden neredeyse donmuş durumda. Yürütülen çatışmacı Rus karşıtı yol daha da şiddetli ve kapsamlı hale geliyor. Rusya ve ABD dışişleri bakanları arasındaki kapsamlı temasların gerçekleşmesinin de zor olduğunu belirten Lavrov, "Şuanda dışişleri bakanları aracılığıyla tam teşekküllü ikili temasların uygulanmasına dair bir şey söylemek zor. Üst düzeyler de dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde, yapıcı diyalogdan kaçmadığımızı defalarca vurguladık. Bu konuda ABD'li yetkililerden hiçbir anlamlı bir fikir alınmadı" dedi.



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TASS haber ajansına konuşan Rus bakan "Düşman, (Ukrayna) Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılmasına ilişkin tekliflerimizin gayet net farkında.Bu önerileri dostane bir şekilde kabul etmek dışında yapılacak bir şey yok. Aksi takdirde, Rus Ordusu bu konuyla ilgilenecek." ifadelerini kullandı.

TOP ARTIK KİEV VE WASHİNGTON'DA

Lavrov 'anlamsız' olarak değerlendirdiği direnişe son vermek için topun artık Kiev ve Washington'da olduğuna dikkat çekti.





TASS haber ajansı Rus bakanın açıklamasında bahsettiği bölgelerin Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson olduğunu belirtti.

PUTİN'E YÖNELİK TEHDİTLER SÖZ KONUSU

Başta ABD olmak üzere Batı'nın, nükleer silahlar konusunda attığı adımların yanı sıra Pentagon'un daha da ileri gittiğini savunan Lavrov, "Bununla birlikte Washington daha da ileriye gitti. Pentagon'daki adı açıklanmayan bazı yetkililer, Kremlin'e 'lideri yok etme saldırısı' düzenleme tehdidini fiilen yönelttiler. Burada esasen Rusya Devlet Başkanı'nın fiziksel olarak ortadan kaldırılması tehdidi söz konusu. Bu tür fikirler birileri tarafından ortaya atılıyorsa bu kişiler bu tür planların olası sonuçları hakkında çok dikkatli düşünmelidir" ifadelerini kullandı.