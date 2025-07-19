×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Saldırı
Rusyadan Ukraynaya yoğun saldırı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 12:26

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesine 30'un üzerinde füze ve 300'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların Ukrayna'ya füze ve İHA ile saldırı düzenlediğini kaydetti.

Rus ordusunun bu saldırıda farklı tipte 30'dan fazla füze ve 300'den fazla İHA fırlattığını ifade eden Zelenski, saldırı tehlikesinin hala sürdüğünü belirtti.

Saldırılar nedeniyle Odessa'da bir kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı bilgisini veren Zelenski, Ukrayna'nın birkaç bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ayrıca Dnipropetrovsk bölgesindeki Pavlograd şehrine de yoğun hava saldırısının yapıldığını aktaran Zelenski, Sumi bölgesinde ise binlerce ailenin elektriksiz kaldığını ifade etti.

Rus saldırıların önlenmesi için daha fazla İHA ve hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarına dikkati çeken Zelenski, müttefiklerin bu tür silahların Ukrayna'da üretilmesi için yatırım yapmasının önemli olduğunu vurguladı.

Gözden KaçmasınSon dakika...Suriye Cumhurbaşkanlığı tam kapsamlı ateşkes ilan etti: Güvenlik güçleri Süveydaya konuşlanmaya başladıSon dakika...Suriye Cumhurbaşkanlığı 'tam kapsamlı ateşkes' ilan etti: Güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanmaya başladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!