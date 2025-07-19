Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun saldırı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların Ukrayna'ya füze ve İHA ile saldırı düzenlediğini kaydetti.

Rus ordusunun bu saldırıda farklı tipte 30'dan fazla füze ve 300'den fazla İHA fırlattığını ifade eden Zelenski, saldırı tehlikesinin hala sürdüğünü belirtti.

Saldırılar nedeniyle Odessa'da bir kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı bilgisini veren Zelenski, Ukrayna'nın birkaç bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ayrıca Dnipropetrovsk bölgesindeki Pavlograd şehrine de yoğun hava saldırısının yapıldığını aktaran Zelenski, Sumi bölgesinde ise binlerce ailenin elektriksiz kaldığını ifade etti.

Rus saldırıların önlenmesi için daha fazla İHA ve hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarına dikkati çeken Zelenski, müttefiklerin bu tür silahların Ukrayna'da üretilmesi için yatırım yapmasının önemli olduğunu vurguladı.