Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun bombardıman: Kiev alevler içinde kaldı! Avrupa'nın en büyük nükleer tesisinde kaza şüphesi

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada başkentin "büyük" bir saldırı altında olduğunu duyurarak vatandaşları sığınaklara gitmeleri konusunda uyardı. Saldırılar sonucunda 6 kişinin yaralandığını belirten Klitschko, 5 kişinin hastanede tedavi altına alındığını ifade etti. Zaporizhia bölgesine düzenlenen saldırılarda ise en az 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırılar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, NATO’yu hava sahası ihlallerine karşı daha sert önlemler "almamaları" konusunda uyarmasının hemen ardından gerçekleşti.

Başkentin askeri yönetim başkanı Timur Tkachenko, Rusya’nın Kiev’e yönelik gece saldırısında 12 yaşında bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırı sonucu zarar gören bir apartmanda çıkan yangının görüntülerini paylaşarak, "Rusya, insanlar uyurken Ukrayna şehirlerine bir kez daha büyük bir hava saldırısı düzenledi. Yine yüzlerce İHA ve füze, konutları tahrip ediyor ve sivil kayıplara neden oluyor" ifadelerini kullandı.

ZAPORIZHIA NÜKLEER SANTRTALİ'NDE KAZA ENDİŞESİ

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın Zaporizhia’ya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırı sonucu 9 katlı bir binanın bazı dairelerinde yangın çıktığı, yangının söndürüldüğü ve aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 21 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ukraynalı yetkililer, Rus işgali altındaki Zaporizhia Nükleer Santrali'nin şebeke bağlantısının 4 gündür kesik olduğu bilgisini paylaştı.

AFP'nin haberine göre, açıklamada, bu durumun olası bir nükleer kaza endişesini artırdığının altı çizildi. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan tesisin son durumu uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Zaporizhia Nükleer Santrali, Ukrayna’nın güneydoğusunda Dnipro Nehri kıyısında yer alıyor. 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sırasında santral, Rus güçlerinin kontrolüne geçti ve cephe hattına yakın konumu nedeniyle sık sık çatışmalara sahne oldu. Savaş sırasında birkaç kez bombardımanların hedefi olan tesiste elektrik kesintileri yaşanmıştı. Avrupa ülkeleri, daha önce santralin durumuna ilişkin güvenlik endişelerini dile getirmişti.

Zaporizhia Nükleer Santrali

POLONYA SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Polonya, Rus İHA ve füzelerinin olası hava sahası ihlallerini önlemek için savaş uçaklarını havalandırdı. Polonya Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, Ukrayna'ya yönelik saldırıları takiben hava sahasında önlemleri artırdıklarını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının göreve hazır hale getirildiği ve kara hava savunma sistemlerinin yüksek alarm durumuna geçirildiği belirtildi. Alınan tedbirlerin tamamen önleyici nitelikte olduğu vurgulanan açıklamada, özellikle Ukrayna sınırına yakın bölgelerdeki vatandaşların güvenliğini sağlamayı amaçladığı vurgulandı.

UKRAYNA YANIT VERECEK

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, saldırıların ardından yaptığı değerlendirmede Moskova yönetimini "sivillere karşı savaş açmakla" suçlayarak, "Bu eylemlere bir yanıt verilecek. Ancak Batı'nın Rusya'ya yönelik ekonomik darbelerinin de daha güçlü olması gerekiyor" diye konuştu.

Son haftalarda bazı Avrupa ülkeleri, Rusya’ya ait olduğunu iddia ettikleri araçların hava sahalarını ihlal ettiğini öne sürmüştü. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bu durumu ittifakın kararlılığına yönelik bir test olarak gördüklerini bildirmişti. Rusya tarafı ise bu iddiaları ve herhangi bir NATO ülkesine saldırı planladığı yönündeki suçlamaları kesin bir dille reddetmişti.

'RUSYA BAŞKA BİR AVRUPA ÜLKESİNE SALDIRMAYA HAZIRLANIYOR'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York seyahatinden döndükten sonra Kiev'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rusya'nın son dönemdeki hava sahası ihlallerine değinen Zelenski, olayları Kremlin'in Avrupa'daki savunma kapasitesini test etmesi olarak niteledi.

Zelenski; Danimarka, Polonya ve Romanya'da yaşanan İHA olayları ile Rus savaş uçaklarının Estonya hava sahasını ihlal etmesinin kasıtlı bir stratejinin parçası olduğunu ifade etti.

UKRAYNA AVRUPA'YA YARDIM EDECEK

Avrupa Birliği (AB) hükümetlerinin "bu yeni ve tehlikeli tehdit karşısında zorlandığını" belirten Zelenski, Ukrayna'nın bu ayın başlarında Polonya istikametinde "düzenli" bir şekilde uçan 92 İHA tespit ettiğini ve çoğunu engellediğini açıkladı. Ukrayna lideri, Bu İHA'lardan 19'unun Polonya topraklarına girdiğini ve Polonya savunma birimlerinin 4 İHA'yı düşürdüğünü kaydetti.

Zelenski, ismi açıklanmayan birkaç ülkeden temsilcilerin, Rus hava saldırılarını bertaraf etme konusunda "pratik eğitim" almak üzere Ukrayna'ya geleceğini duyurarak, "Güçlerimizi karşılaştırmıyorum. Biz savaştayız, onlar (Polonya) değil. Deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız" açıklamasını yaptı.

Ukraynalı lider, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturum aralarında ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeleri "çok güzel" diye nitelemişti. Trump ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Avrupa ve NATO'nun desteğiyle 2022'den bu yana kaybettiği "tüm toprakları" geri alabileceğine inandığını dile getirmişti.

NATO HAVA SAHASINDA PEŞ PEŞE İHA ALARMLARI

Polonya, 9 Eylül'de hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait İHA'lara NATO ile birlikte karşılık verildiğini açıklamıştı. Ardından Romanya da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edildiğini bildirmişti.

19 Eylül'de de Estonya'nın sahasının Rus jetlerince ihlal edildiği, NATO müdahalesi sonucunda uçakların bölgeden ayrıldığı kaydedilmişti.