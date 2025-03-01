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Rusya'dan Ukrayna'ya suçlama: TürkAkım'ı hedef aldı

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#Rusya#Ukrayna#Türkakım
Rusyadan Ukraynaya suçlama: TürkAkımı hedef aldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 15:35

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD ziyareti esnasında TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan istasyona insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

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Rusya Savunma Bakanlığı, TürkAkım boru hattının altyapısına yönelik saldırı girişimine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD ziyareti sırasında, dün gece Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna 3 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğu belirtilen açıklamada, saldırıyla Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Tüm İHA'ların hava savunma sistemleriyle düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, istasyonun herhangi bir zarara uğramadığı bilgisi verildi.

Açıklamada, kompresör istasyonundan TürkAkım'a doğal gaz sevkiyatının normal şekilde sürdüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 13 Ocak'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'nın aynı istasyona 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu duyurulmuştu.

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#Rusya#Ukrayna#Türkakım

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