Rusya’dan Ukrayna’ya sonsuz misilleme

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UKRAYNA Güvenlik Servisi’nin 1 Haziran’da Rusya’nın stratejik bombardıman uçaklarını üslerinde imha etmesiyle karizması çizilen Rusya, sonsuz misillemesini önceki gece de sürdürdü.

DRON VE FÜZE YAĞMURU

Ukrayna’da havanın kararmasıyla başkent Kiev başta olmak üzere tüm büyük şehirlerinde dört günden beri olduğu gibi yine hava saldırısı uyarı sirenleri çalmaya başladı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığının açıklamasına göre Rus tarafı önceki gece boyunca Ukrayna içlerine en büyük hava saldırısını gerçekleştirdi. Atılan toplam kamikaze dron sayısı 479 olarak verilirken, bunlardan 292’sinin hava savunması tarafından hedefine ulaşmadan imha edildiği belirtildi. Yaklaşık 100 kg patlayıcı taşıyabilen “Şahid” tipi dronlar yanı sıra Ukrayna topraklarına gece boyunca 20 adet farklı modelde füzeler de atıldı. Aralarında uçaktan bırakılan X-47M2, karadan fırlatılan X-101 seyir füzesi, yine havadan atılan X-31P ve denizde gemilerden ateşlenen X-35 füzeleri sıralandı.

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HARKİV’DE BÜYÜK ZARAR

Rusya dördüncü misilleme gecesinde en büyük zararı Harkiv şehri gördü. Burada yerel yönetim binaları hedef alındı, Zaparojye şehrinde dron ve füzeler sivillerin yaşadığı bölgelere isabet etti. Başkent Kiev’de ise şehre elektrik sağlayan trafo merkezleriyle konutlara dronlar çarptı. Rus misillemesinin önceki geceki başlıca askeri hedefi ise Ukrayna’nın kuzey batısında Avrupa’nın verdiği F-16 ve Mirage savaş uçaklarının bulunduğu ileri sürülen Rovensk bölgesindeki “Dubno” askeri havalimanı oldu. Ukrayna tarafından kayıplarla ilgili açıklama yapılmadı.

UKRAYNA DA SALDIRDI

Rusya dron ve füzelerle Ukrayna’yı şiddetli biçimde vurmaya devam ederken, Ukrayna tarafı da boş durmadı. Önceki gece Rusya içlerine atılan yaklaşık 65 uçak tipi insansız hava aracıyla Nijninovgorod şehri yakınında yer alan “Savasleyka” askeri havalimanı hedef alındı. Burada “Kinjal” füzeleri taşıma özelliğine sahip MİG-31 ve SU-34 bombardıman uçağının imha edildiği iddia edildi. Ukrayna dronlarının ikinci hedefi Rusya’nın Çuvaşistan bölgesi Çeboksar şehrinde Rus ordusu için elektronik donanım üreten fabrika oldu. Görgü tanıklarına göre “Lyutiy” (kızgın) adıyla bilinen iki Ukrayna dronu fabrikanın ana binasına isabet etti. Fabrikada yangın çıktığı ve üretimin durduğu belirtildi.

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İSTANBUL SÜRECİ DEVAM EDİYOR... 25 YAŞ ALTI ESİR TAKASI BAŞLADI

2 Haziran’da İstanbul’da yapılan Ukrayna-Rusya doğrudan görüşmeleri çerçevesinde alınan karar uyarınca dün 25 yaş altı ilk esir takası gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Bugün, önümüzdeki günlerde birkaç aşamada devam edecek olan bir değişim başladı” dedi. Ukrayna bayraklarına sarılmış, tezahürat yapan ve kucaklaşan askerlerin görüntülerini paylaşarak “Şu anda geri getirdiklerimiz arasında yaralılar, ağır yaralılar ve 25 yaşın altındakiler var” ifadesini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı da takasın “2 Haziran’da İstanbul’da varılan anlaşmaların” bir parçası olduğunu doğruladı. Taraflar ilk aşamada kaç mahkumûn takas edildiğini ise açıklamadı.

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CESET DEĞİŞİMİNDE KRİZ

İstanbul’da ayrıca karşılıklı olarak savaşta ölmüş 6 bin askerin cesetlerinin karşılıklı olarak teslim edilmesi kararlaştırılmıştı. Rusya, 1200 Ukraynalı askere ait olduğunu belirttiği cesetleri frigorifik TIR’larla takasın yapılacağı Belarus’a götürdü. Ukrayna kendi listelerinin hazır olmadığını, getirilenler arasında Rus askerleri de olabileceğini iddia etti. Rus devleti ölen asker için ailesine 60 bin dolar, Ukrayna ise 360 bin dolara kadar ödeme yapıyor. Dolayısıyla takasla ilgili ödemelerin 2 milyar dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.