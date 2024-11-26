Rusya'dan Ukrayna'ya rekor sayıda İHA ile saldırı! 'Savaş en tehlikeli aşamaya giriyor'

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Rusya ile Batı arasındaki gerilim adım adım yükselirken, Rus güçleri Ukrayna cephesinde dikkat çeken bir ilerleme kaydediyor.

188 İHA VE 4 BALİSTİK FÜZE İLE SALDIRI

Rus güçleri bugün Ukrayna genelini 188 İHA ve 4 balistik füze ile hedef aldı.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Rusya, saat 19.30'dan itibaren Voronej ve Kursk bölgelerinden İskender-M balistik füzeleriyle Ukrayna'ya saldırdı. Düşman gece saatlerinde Orel, Bryansk, Kursk, Primorsko-Akhtarsk yönlerinden rekor sayıda 'Shaded' tipi İHA ve bilinmeyen tipte İHA fırlattı. Hava Kuvvetleri 4 İskender-M balistik füzesi ve 188 İHA olmak üzere 192 hava hedefi belirledi. Hava savunma sistemleri saat 09.00'a kadar Kiev, Çerkassi, Kirovohrad, Çernihiv, Sumi, Harkiv, Poltava, Jitomir, Hmelnitski, Vinnytsia, Chernivtsi, Ternopil, Rivne, Zaporijya, Dnipropetrovsk, Odessa ve Mykolaiv bölgelerinde 76 İHA'yı düşürdü. 95 İHA izini kaybettirdi, 5 İHA Belarus yönüne uçtu. Geniş çaplı İHA saldırısında birçok bölgede kritik altyapı tesisleri vuruldu, çok katlı binalar hasar gördü" ifadeleri kullanıldı.

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Saldırılarda ilk bilgilere göre can kaybı olmadığı belirtildi.



İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bilgilere göre, bu tek bir gecede kaydedilen en yüksek sayı.Belediye Başkanı Vitali Klitschkoda Kiev'in gün boyunca Rus İHA saldırısı altında olduğunu duyururken, görgü tanıkları sirenlerin 5 saat boyunca susmadığını öne sürdü.

Bu arada, Rusya'nın kritik altyapıya gece yarısı düzenlediği saldırı, Ukrayna'nın batı Ternopil bölgesinin yüzde 70'ini elektriksiz bıraktı.

SAVAŞ EN TEHLİKELİ AŞAMAYA GİRİYOR

Analistler ve savaş yazarları Rus güçlerinin Ukrayna'da 2022 işgalinin ilk günlerinden bu yana en hızlı ilerleyişi sergilediğini ve geçtiğimiz ay Londra'nın yarısı büyüklüğünde bir alanı ele geçirdiğini vurguluyor.

Uzmanlara göre ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'nın uzun menzilli silahları kullanmasına izin vermesi, Rusya'nın nükleer nükleer angajman kurallarını değiştirmesi ve Rus güçlerinin sahada hızlı ilerleyişi ile savaş en tehlikeli aşamaya giriyor.



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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıyı "Rus çılgınlığının son örneği" olarak niteledi ve yeni tehdide karşı hava savunma sistemlerinin güncellenmesi çağrısında bulundu.

Kiev, NATO-Ukrayna Konseyi'ni toplantıya çağırdı ve "somut ve anlamlı sonuçlar" elde etmeyi umduğunu vurguladı.

MEDVEDEV'DEN NÜKLEER GÖNDERME

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'ya nükleer silah verme yönündeki tehdidin, Rusya ile nükleer savaşa hazırlık olduğunu ifade etti.

Bunun "saçma" bir fikir olduğunu aktaran Medvedev, Rusya'nın nükleer doktrininin güncellendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kiev yönetimine nükleer silah verilmesi tehdidi, Rusya ile nükleer savaşa hazırlık olarak değerlendirilebilir. Rusya'nın Nükleer Caydırıcılık Politikası Belgesi'nin 19. maddesine göre, bu tür silahın fiilen teslim edilmesi ülkemize yönelik saldırıyla eş değer."



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Öte yandan sosyal medyada daha önce İngiliz ordusunda görev yapan 22 yaşındaki James Scott Rhys Anderson’ın Ukrayna için savaştığı sırada Rus güçleri tarafından yakalandığı iddiası Rusya tarafından doğrulandı.



Kursk Leninsky Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Anderson'ın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile Kursk bölgesinin işgaline katıldığı belirtilerek gözaltında tutulacağı duyuruldu. Açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olan bir paralı asker, yasa dışı bir şekilde Rusya devlet sınırını geçti ve Kursk bölgesi topraklarındaki düşmanlıklara katıldı" ifadeleri kullanıldı.

Rusya, Ukrayna'daki yabancı askerleri "paralı asker" olarak sınıflandırıyor ve kendi ceza kanunlarına göre yargılıyor.