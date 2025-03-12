Rusya'dan Ukrayna'ya misilleme saldırısı: 7 kişi öldü

Haberin Devamı

Rusya, başkent Moskova'ya yönelik insansız hava araçlarıyla en yoğun saldırısını gerçekleştiren Ukrayna'ya misilleme saldırısı düzenledi.

Saldırı, Ukrayna'nın ABD'nin 30 günlük ateşkes önerisini onaylaması ve Rusya ile derhal müzakerelere başlamayı kabul etmesinin ardından gerçekleşti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 74 hava saldırısı düzenleyen Rus ordusunun 116 bomba fırlattığını ve 5.000'den fazla top atışı ile 2.285 İHA saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rus ordusunun, başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'ya yönelik saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ODESA'DA SURİYE VATANDAŞLARI HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ölen 4 kişinin, Odesa limanındaki kuru yük gemisi mürettebatı olduğu ifade edildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksey Kuleba, liman kenti Odesa'ya düzenlenen füze saldırısında Barbados bandıralı geminin hasar gördüğünü belirtti.

Haberin Devamı

Kuleba, yaptığı açıklamada "Maalesef Suriye vatandaşı dört kişi hayatını kaybetti. Sivil gemi, Cezayir'e ihraç edilmek üzere buğday yüklüydü" ifadelerini kullandı.

ALT YAPI TESİSİ HEDEFTEYDİ



Rusya'nın Dnipro'da düzenlediği saldırıda, alt yapı tesisinin hedef alındığını belirtilirken tesiste yangın çıktığı aktarıldı. Saldırı sonrası patlamaların meydana geldiği ve 1 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Dnipro Valisi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin memleketi Kryvyi Rig kentine düzenlenen saldırıda 47 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kuleba, "Rusya, dünyanın gıda güvenliğinin sağlanmasında rol oynayan limanlar da dahil olmak üzere Ukrayna'nın altyapısına saldırıyor" açıklaması yaptı.

Öte yandan Rusya'nın, Ukrayna'nın Sumi ve herson bölgelerine saldırı düzenlediği aktarıldı.

Sumi bölgesinde çok sayıda patlamanın meydana geldiği açıklanırken Herson'daki saldırıda, iki kişinin öldüğü ve yedi kişi yaralandığı duyuruldu.

5 tanesi Kiev'de olmak üzere toplam 98 Rus İHA'sının, hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.