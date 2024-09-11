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Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Saldırı
Rusyadan Ukraynaya İHAlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 11:50

Ukrayna, Rusya tarafından ülkenin çeşitli bölgelerine hava saldırısı gerçekleştirildiğini, fırlatılan 20 dronun düşürüldüğünü duyurdu.

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Ukrayna, Rusya tarafından gece Rusya tarafından ülkenin çeşitli bölgelerine hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rusya tarafından fırlatılan 25 dorunun 20’sinin 6 farklı bölgede düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya’nın aynı zamanda 9 füze de fırlattığını aktarılırken Kiev Bölge Valisi Ruslan Kravchenko saldırılarda herhangi bir hasar meydana gelmediğini, ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Cherkasy Bölge Valisi Ihor Taburets ise hava savunma sisteminin bir dronu düşürdüğünü ve herhangi bir hasar yaşanmadığını bildirdi.

Herson Valisi Oleksandr Prokudin, hava savunma sisteminin Herson’da 5 dronu düşürdüğünü ve son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen saldırılarda 13 yaralı olduğunu sözlerine ekledi.

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#Rusya#Ukrayna#Saldırı

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