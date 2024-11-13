Rusya'dan Ukrayna'ya geniş çaplı hava saldırısı

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Ukrayna ordusunun Hava Savunma Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusu Ukrayna'ya İHA ve füzelerle saldırı gerçekleştirdi.

Açıklamada, Rus ordusunca fırlatılan 2 adet "KH-101" seyir füzesi, 2 adet "İskender-M/KN-23" balistik füzesi olmak üzere 4 füze ve 37 adet "Şahed" tipi İHA'nın hava savunma kuvvetlerince imha edildiği belirtildi.

Saldırıda 90'ı aşkın İHA ve füzenin kullanıldığı kaydedilen açıklamada, hava savuma kuvvetlerinin müdahalesiyle 47 İHA'nın kaybolduğu ve 2'sinin de Ukrayna hava sahasından geri çekildiği bildirildi.

Öte yandan, Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, idarenin Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rus ordusunun bu sabah başkent Kiev'e füze ve İHA'larla hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

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Popko, Rus ordusunun 73 gün aradan sonra ilk kez füze ve İHA'larla Kiev'e bir kombine saldırısı düzenlediğini aktararak, saldırının 2 saatten fazla sürdüğünü ifade etti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah Kiev'de patlama seslerinin duyulduğunu ifade ederek, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

Kiev'deki saldırı sonucu ölen veya yaralananlar ile yıkım hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

ZELENSKİ'DEN TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik hava saldırılarına tepki gösterdi.

Rus ordusunun Ukrayna'ya 90'dan fazla İHA ve füze ile saldırdığını aktaran Zelenskiy, "Bu sabah Rusya, şehirlerimize bir kombine saldırı daha düzenledi ve buna hava savunmamızdan da etkili bir karşılık verildi." ifadesini kullandı.

Rus saldırılarının önlemesi için Ukrayna ordusunun gerekli imkanlara sahip olması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "Hava savunmamızın etkili faaliyetinin bu şeklinde ortaya çıkması, hayatların kurtarılması ve altyapının korunması anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'DEN 9,3 MİLYAR DOLARLIK YARDIM

Öte yandan Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, ABD'nin Ukrayna'ya 9,3 milyar dolar yardım yapması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi. Ryder, “Şu anda 7,1 milyar doları Yardım Dağıtım İnisiyatifi (PDA) çerçevesinde mevcut. Ayrıca bu, 2024 mali yılı için 4,3 milyar dolar ve 2,8 milyar dolarlık geri iade edilen fonları da kapsıyor. Ayrıca, Uygulama ve İyileştirme İnisiyatifi (USAI) kapsamında 2,21 milyar dolar daha fon bulunuyor” dedi.