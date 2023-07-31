×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Rusya’dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 6 ölü, 75 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Füze
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 21:18

Rusya’nın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin memleketi Kryvyi Rih’e düzenlediği füze saldırısında 1’i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Rusya, sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Rusya tarafından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin memleketi Kryvyi Rih’e füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda 9 katlı bir bina füzelerin hedefi olurken, 1’i çocuk toplam 6 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi de yaralandı.

Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, hayatını kaybedenler arasında 10 yaşındaki bir kız çocuğu ile 45 yaşındaki annesinin de bulunduğunu ifade etti.

Rusya’dan Ukraynaya füze saldırısı: 6 ölü, 75 yaralı

Kryvyi Rih Valisi Serhiy Lysak ise yaptığı açıklamada, saldırının ardından kentte 1 günlük yas ilan edildiğini, 150 kişinin kendi imkanları ile binayı terk ettiğini ve 30 kişinin kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığını aktardı.

Haberin Devamı

Zelenskiy yaptığı açıklamada, saldırıda bir konut ve üniversite binasının hasar aldığını aktararak, "Bu terör bizi korkutamayacak, yıldıramayacak. Biz çalışıyoruz ve insanlarımızı kurtarıyoruz" dedi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ihnat, Rusya’nın saldırıyı balistik füzelerle gerçekleştirdiğini söyledi.

“SALDIRGAN GERÇEK BİR GÜÇ GÖRMEZSE ULUSLARARASI HUKUK ASLA İŞLEMEZ”

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, “Saldırgan gerçek bir güç görmezse uluslararası hukuk asla işlemez. Güç, Ukrayna semalarını füze savunma ve hava savunma sistemleriyle kapatmakla başlar” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Füze

BAKMADAN GEÇME!