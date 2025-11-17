×
Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 4 kişi hayatını kaybetti

#Rusya-Ukrayna Savaşı#Harkiv Füze Saldırısı#İskender Füzeleri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 11:48

Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv bölgesini füzelerle hedef aldığını bildirdi. Saldırılarda 4 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'nın, Harkiv bölgesinde yer alan Balakliya şehrine füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Mevcut bilgilere göre saldırı nedeniyle şehirde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü çocuk 13 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, bir anaokulu binası ve bazı apartmanların hasar gördüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Rus ordusunun Odessa bölgesindeki enerji ve liman altyapısına da saldırı düzenlediği kaydedildi.

Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bölgeye düzenlediği saldırıda, Velikiy Burluk köyünde 70 yaşındaki bir erkeğin öldüğünü belirtti.

Sinegubov ayrıca, saldırılarda bölgedeki farklı yerleşim yerlerinde yaşayan 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

RUSYA İSKENDER FÜZELERİYLE SALDIRDI

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada ise Rus ordusunun, gece iki "İskender-M" tipi balistik füze ve 128 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 91 İHA'nın imha edildiği ve yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Saldırı devam ediyor. Havada düşmanın birkaç İHA'sı bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

