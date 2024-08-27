Rusya’dan Ukrayna’ya en büyük hava saldırısı

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BAŞKENT Kiev başta olmak üzere Ukrayna’nın 15 bölgesi dün sabah infilak eden füze ve düşen kamikaze dronların patlama sesleriyle uyandı.

TRAFOLARI VURDULAR

Rusların karma araçlarla düzenlediği hava saldırısı sabah 07.30 civarında başladı. Kiev çevresinde elektrik dağıtım trafoları hedef alındığı için başkentin yarıdan fazlası tamamen elektriksiz ve susuz kaldı. Trenler ve metro durdu. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rusların hava saldırısının bu yılın en şiddetlisi olduğunu belirterek “Kiev’de hayatın normale dönmesi için tüm ekipler elinden geleni yapıyor. Ancak sabah maruz kaldığımız saldırı görülmedik boyuttaydı. Sadece başkent değil diğer çevre bölgeler de hedef yapıldığı için elektrik sisteminin toparlanması zaman alacak” açıklamasını yaptı.

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ZELENSKİ, PUTİN’E ÇATTI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de dünyaya sert mesaj vererek şöyle dedi: “Rusya’nın yasadışı lideri Vladimir Putin gerçekleştirdiği saldırılarla emellerinden vazgeçmediğini bir kez daha kanıtladı. Tabi bu hasta yaratık, uygar dünyanın izin verdiği dozda Ukrayna’yı yok etmeye çalışıyor. Dünyanın verdiği zayıf tepki Putin terörüne besin oluyor. Ukrayna’ya adil ve kalıcı barışın sağlanabilmesi için bize destek veren partner ülke liderleri ne yapmaları gerektiğini aslında çok iyi biliyor. Ukrayna’nın elini silah konusunda bağlamaya son vermeleri lazım.”

BELARUS TEDİRGİNLİĞİ

Bu arada Ukrayna’nın kuzey komşusu Belarus cumhuriyeti ordu birliklerinin 100 bin askerlik kuvvetle sınır bölgesine aktarılması Kiev yönetimini tedirgin etti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Belarus lideri Aleksander Lukaşenko’yu “Belarus atacağı adımları çok iyi düşünmeli. Tarihi hata yapmamasını tavsiye ederiz” diyerek uyardı.

ZELENSKİ: BARIŞ ZİRVESİ TÜRKİYE’DE DE OLABİLİR

Ukrayna lideri Zelenski, ülkesine barış getirecek yegane yolun kendileri tarafından hazırlanan adil barış formülü planından geçtiğini belirterek bir sonraki Ukrayna barış zirvesi için aday ülkeler arasında Türkiye’yi de saydı. Hindistan medyasına yaptığı açıklamada ilk Ukrayna zirvesinin haziranda İsviçre’de yapıldığını hatırlatarak “İkinci uluslararası Ukrayna barış zirvesinin kasım ayında toplanabilmesi için yoğun çalışmalar sürüyor. İkinci zirvenin küresel güneyin sahasında yapılmasını arzuluyoruz. Zirve yeri Türkiye veya Hindistan olabilir. Tabi Suudi Arabistan ve Katar şıkkını da göz ardı etmiyoruz” ifadesini kullandı.