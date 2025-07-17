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Rusya'dan Ukrayna'ya ağır saldırı! 'AVM'ye 500 kg'lık bomba attı'

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#Rusya#Ukrayna#Donetsk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 14:42

Rus ordusu, Donetsk bölgesindeki bir AVM'yi 500 kilogramlık bomba ile vurdu. Saldırıda 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğine dikkat çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın saldırısının "mantığa aykırı" olduğunu söyledi.

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Rus ordusu, ilhak ettiği Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bögesindeki alışveriş merkezini (AVM) hedef aldı. Rusya, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 22 kişinin yaralandığı bildirilen saldırıda 500 kilogramlık bomba kullandı.

Donetsk Valisi Vadim Filaşkin, Donetsk'in Dobropilya kentinde düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve yaklaşık 300 daire ve 50'den fazla dükkan ile sekiz arabanın hasar gördüğünü açıkladı.

Telegram hesabından paylaşım yapan Filaşkin, "Ruslar yine kasıtlı olarak çok sayıda insanın bulunduğu bir bölgeyi, şehir merkezindeki bir alışveriş merkezini hedef aldı" dedi.

Filaşkin, "Bu sefer 500 kg ağırlığında bomba kullandılar" ifadesini açıklamasına ekledi.

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ZELENSKİ: MANTIĞA AYKIRI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın düzenlediği saldırıyı "korkunç" olarak nitelendirdi ve "mantığa aykırı" olduğunu söyledi.

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Rusyadan Ukraynaya ağır saldırı AVMye 500 kglık bomba attı

Zelenski, saldırının ardından Dobropilya'da kurtarma operasyonlarının sürdüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya ilişkin Zelenski ile benzer ifadeler kullanırken "Dehşet ve anlamsız bir terör. Saldırının hiçbir askeri mantığı yok" dedi.

Ukraynalı yetkililer, saldırıların ardından Dobropilya'da ortaya çıkan enkazı temizleyen kurtarma ekiplerinin daha fazla kurban bulabileceğini belirtti.

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ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Rusya'nın saldırısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiliz basınında servis edilen Zelenski'ye "Moskova'yı vurabilir misin?" sorusunu yönelttiği iddiasına yanıt vermesinin ardından gerçekleşti.

Trump, Zelenski'nin, başkent Moskova'ya saldırı düzenlememesi gerektiğini "Hayır, Moskova'yı hedef almamalı" sözleriyle belirtti.

Trump, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndereceği iddialarını reddederek, Rusya'nın, 50 gün içinde Ukrayna ile ateşkes yapmaması halinde ikincil tarifeleri uygulama tehdidini yineledi.

Rusyadan Ukraynaya ağır saldırı AVMye 500 kglık bomba attı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı "hayal kırıklığını" dile getiren Trump, "Son üç ayda birçok savaşı çözdüm ama henüz bu savaşı çözemedim. Bu bir (Eski ABD Başkanı Joe) Biden savaşı, Trump savaşı değil. Hepimizi bu karmaşadan kurtarmaya çalışmak için buradayım" ifadelerini kullandı.

Trump, "Ukrayna'nın tarafında mısınız?" sorusuna ise "kimsenin tarafında değil, insanlık tarafında" olduğu cevabını verdi.

ABD Başkanı, "Binlerce insanın öldürülmesini durdurmak istiyorum. Öldürmeyi durdurun. Ukrayna-Rusya Savaşı'nda katliamın durmasını istiyorum" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bugün erken saatlerde, Trump'ın ateşkese varmak için öngördüğü 50 günlük süreyi reddederek "taleplerde bulunma, özellikle de ültimatom verme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu" söylemişti.

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#Rusya#Ukrayna#Donetsk

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