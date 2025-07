Rusya'dan Ukrayna'ya ağır saldırı! 'AVM'ye 500 kg'lık bomba attı'

Rus ordusu, ilhak ettiği Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bögesindeki alışveriş merkezini (AVM) hedef aldı. Rusya, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 22 kişinin yaralandığı bildirilen saldırıda 500 kilogramlık bomba kullandı.

Donetsk Valisi Vadim Filaşkin, Donetsk'in Dobropilya kentinde düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve yaklaşık 300 daire ve 50'den fazla dükkan ile sekiz arabanın hasar gördüğünü açıkladı.

Telegram hesabından paylaşım yapan Filaşkin, "Ruslar yine kasıtlı olarak çok sayıda insanın bulunduğu bir bölgeyi, şehir merkezindeki bir alışveriş merkezini hedef aldı" dedi.

Russians have just sent a 500kg guided bomb into a crowded market square in Dobropillia, Donetsk region.



There are at least 2 dead, 14 wounded, with people trapped under rubble, as rescue efforts continue.



"The Russians again purposefully hit where it is always crowded around…