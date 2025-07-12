×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'dan Ukrayna'ya 623 İHA ve füze!

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Zelenski
Rusyadan Ukraynaya 623 İHA ve füze
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 12:19

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesine 26 adet seyir füzesi ve 597 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabında yaptığı yazılı açıklamada, Rusların Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik füze ve İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun Ukrayna’ya 26 seyir füzesi ve 597 İHA fırlattığını aktaran Zelenski, Çernivtsi kentine düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını söyledi.

Rusya'nın saldırılarını durdurmak amacıyla Moskova'ya yönelik yaptırımlarla baskı kurulması çağrısını yineleyen Zelenski, "Savaş ancak güçle durdurulabilir. Müttefiklerimizden yalnızca mesajlar değil, hayat kurtaracak eylemler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusyadan Ukraynaya 623 İHA ve füze

Haberin Devamı

Zelenski ayrıca, fırlatılan İHA'ların yarısından fazlasının İran yapımı Şahid İHA'sı olduğunu öne sürdü.

Ukrayna hava kuvvetleri, 319 Şahid İHA'sı ve 25 füzeyi düşürdüğünü belirterek, bir füze ve yaklaşık 20 insansız hava aracının “beş bölgeyi” vurduğunu ekledi. Ukrayna hava kuvvetleri, daha fazla detay vermedi.

Gözden KaçmasınABDnin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack: Terör örgütü PKK elini çabuk tutmalıABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack: Terör örgütü PKK elini çabuk tutmalıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınAir India uçağı neden düştü Ön rapor yayınlandı: Kaza mı Sabotaj mıAir India uçağı neden düştü? Ön rapor yayınlandı: Kaza mı? Sabotaj mı?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Zelenski

BAKMADAN GEÇME!