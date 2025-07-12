Rusya'dan Ukrayna'ya 623 İHA ve füze!

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabında yaptığı yazılı açıklamada, Rusların Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik füze ve İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.
Rus ordusunun Ukrayna’ya 26 seyir füzesi ve 597 İHA fırlattığını aktaran Zelenski, Çernivtsi kentine düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını söyledi.
Rusya'nın saldırılarını durdurmak amacıyla Moskova'ya yönelik yaptırımlarla baskı kurulması çağrısını yineleyen Zelenski, "Savaş ancak güçle durdurulabilir. Müttefiklerimizden yalnızca mesajlar değil, hayat kurtaracak eylemler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Zelenski ayrıca, fırlatılan İHA'ların yarısından fazlasının İran yapımı Şahid İHA'sı olduğunu öne sürdü.
Ukrayna hava kuvvetleri, 319 Şahid İHA'sı ve 25 füzeyi düşürdüğünü belirterek, bir füze ve yaklaşık 20 insansız hava aracının “beş bölgeyi” vurduğunu ekledi. Ukrayna hava kuvvetleri, daha fazla detay vermedi.