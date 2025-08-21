×
Dünya Haberleri

Rusya'dan Ukrayna'ya 614 İHA ve füzeyle saldırı

Güncelleme Tarihi:

Rusyadan Ukraynaya 614 İHA ve füzeyle saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 09:22

Ukrayna, Rusya'nın gece boyunca 614 İHA ve füzeyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna'dan yapılan açıklamada, "Rusya, gece boyunca 614 füze ve İHA ile saldırı düzenledi" ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verilmişti.

Donbas’ta önemli yerlerin kontrol altına alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, “Merkez askeri birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam ederek Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Suhetskoye ve Pankovka yerleşim birimlerini kurtardı. Doğu askeri birlikleri de gerçekleştirdikleri taarruz eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Novogeorgiyevka yerleşim birimini kurtardı” ifadeleri kullanılmıştı.

Rus güçlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait önemli yerleri vurduğu aktarılan açıklamada, bu saldırılarda Ukrayna ordusu için yakıt ikmal tesisleri, bir insansız hava aracı montaj atölyesi, Ukrayna askerleri ve yabancı paralı savaşçıların bulunduğu 148 bölgedeki geçici konuşlanma noktalarına zarar verildiği belirtilmişti.​​​​​​​

