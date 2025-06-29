Rusya'dan Ukrayna'ya 61 füze ve yüzlerce İHA ile saldırı: F-16 uçağı düştü! Pilot yaşamını yitirdi

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Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun ülkeye yoğun hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, Rusların bu saldırıda balistik, seyir ve uçaksavar güdümlüler olmak üzere 61 füze ve 477 İHA kullandığı kaydedildi.

Hava savunma kuvvetlerince, 39 füze ile 249 İHA'nın imha edildiği, 226 İHA'nın yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği bildirildi. Rusya'nın düzenlediği hava saldırısını önlemek için Ukrayna ordusuna ait savaş uçaklarının görev uçuşları yaptığı ifade edildi.

Bir F-16 savaş uçağının saldırı sırasında hasar aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Maalesef bugün bir acı kaybımız daha var. Bu gece, yoğun bir düşman hava saldırısını püskürtürken 1993 doğumlu birinci sınıf bir pilot Yarbay Maksim Ustimenko, F-16 uçağında hayatını kaybetti. Pilot, uçaktaki tüm silah kompleksini kullandı, 7 hava hedefini düşürdü. Son saldırı sırasında uçağı hasar gördü ve irtifa kaybetmeye başladı. Maksim Ustimenko, mümkün olan her şeyi yaptı, uçağı yerleşim yerinden uzaklaştırdı ancak (kendini) fırlatmaya vakti olmadı. Bir kahraman gibi hayatını kaybetti."

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ODESSA VE ÇERKASSİ HEDEF ALINDI

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Savcılığından yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun gece saatlerinde kente İHA saldırısı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, saldırı sonucu 2 kişinin öldüğü, 3'ü çocuk 17 kişinin yaralandığı belirtilerek, Rusların kente 20'den fazla İHA ile saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ukrayna'nın Çerkassi Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Igor Taburets da yaptığı açıklamada, Rusların bölgedeki Smela şehrine füze ve İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi. Taburets, saldırıda 6 kişinin yaralandığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

İvano-Frankivsk bölgesinde de bir kadının saldırılarda yaralandığı kaydedildi.

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UKRAYNA'DAN MİSİLLEME

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rus ordusuna ait 3 adet helikopter ile bir Pantsir S-1 hava savunma füze sisteminin imha edildiğini iddia etti. SBU'ya ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndaki "Kirovskoe" askeri havaalanına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu hava savunma sistemleri, mühimmat depolarıyla İHA'ların depolandığı alanlarda yangın ve hasarın meydana geldiği aktarılarak, ifadeler kullanıldı:

"Mevcut veriler, çok amaçlı ve saldırı helikopterlerinden Mi-8, Mi-26 ve Mi-28'in yanı sıra kundağı motorlu uçaksavar füzesi ve hava savunma kompleksi Pantsir-S1'in imha edildiğini gösteriyor."

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Açıklamaya göre saldırı bu gece yapıldı.

ZELENSKİ'DEN AVRUPA VE ABD'YE DESTEK ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'nın hava saldırılarına tepki gösterdi.

Zelenski, Rus ordusunun ülkesine yönelik sadece son bir haftada 114'ten fazla füze, 1270'in üzerinde İHA ve yaklaşık 1100 hava bombası fırlattığını belirtti.

Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zelenski, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, dünyanın barış çağrılarına rağmen savaşmaya devam edeceğine uzun zaman önce karar vermişti" değerlendirmesini yaptı.

Savaşın sona ermesi gerektiğine dikkati çeken Zelenski, Ukrayna'nın hava sahasının korunması için ABD ve Avrupa'dan desteğe ihtiyaç duyduklarını kaydetti.