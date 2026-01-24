×
Dünya Haberleri

Rusya'dan Ukrayna'ya 21 füze ve 375 İHA ile saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 12:34

Rus ordusunun, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik 375 insansız hava aracı (İHA) ve farklı tipten 21 füze ile saldırı gerçekleştirdiği, bir kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın ülkeye hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun seyir, hipersonik ve balistik olmak üzere toplam 21 füze ile Ukrayna'ya saldırdığı aktarıldı.

Rusya'nın ayrıca bu saldırıda 375 İHA kullandığı bildirilen açıklamada, 15 füze ve 357 İHA'nın hava savunma kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Rusyadan Ukraynaya 21 füze ve 375 İHA ile saldırı

 

"KİEV VE ÇEVRESİNDE RUSLARIN ANA HEDEFİ ENERJİ SEKTÖRÜYDÜ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun ülkesine yoğun hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Rusya'nın, başkent Kiev ve çevresindeki yerleşim yerleri, Harkiv, Sumi ve Çernigiv bölgelerini hedef aldığını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Harkiv'de bir doğum hastanesi, yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir yurt, bir tıp fakültesi ve konut binaları hasar gördü. Başkent ve çevresinde Rusların ana hedefi enerji sektörüydü."

 

"KİEV'DE 1 KİŞİ ÖLDÜ VE 4 KİŞİ YARALANDI, YAKLAŞIK 6 BİN BİNA ISITMASIZ KALDI"

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'e yapılan saldırı hakkında bilgi paylaştı.

Rusyadan Ukraynaya 21 füze ve 375 İHA ile saldırı

Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırılar nedeniyle Kiev'de 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırılar nedeniyle kentin farklı semtlerinde su ve elektrik sorunları yaşandığını bildiren Kliçko, "Düşmanın yoğun saldırısı ve kritik altyapıya verilen hasar sonucu, başkentteki yaklaşık 6 bin bina tekrar ısıtmasız kaldı." ifadesini kullandı.

 

KİEV'DE 800 BİNDEN FAZLA, ÇERNİGİV'DE İSE 400 BİNİN ÜZERİNDE ABONE ELEKTRİKSİZ KALDI

Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Kuleba ise Kiev'de 800 binden fazla abonenin elektriksiz kaldığını duyurdu.

Kuleba ayrıca, saldırılardan dolayı Çernigiv bölgesinde 400 binin üzerinde abonenin elektriksiz kaldığını aktardı.

Rusyadan Ukraynaya 21 füze ve 375 İHA ile saldırı

 

HARKİV'DE 19 KİŞİ YARALANDI

Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın düzenlediği saldırılar nedeniyle Harkiv kentinde 19 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo'nun Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın hava saldırıları sonucu enerji altyapısının hasar görmesi nedeniyle bazı bölgelerde acil elektrik kesintileri meydana geldi.

