Ukrayna'nın İHA saldırıları devam ediyor: Moskova ve Kremlin arasında peş peşe misilleme saldırıları

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 36 insansız hava aracının (İHA) gece başkent Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

36 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların başta Moskova olmak üzere Kursk, Bryansk, Kaluga ve Smolensk bölgeleri üzerinde düşürüldüğü bilgisi verildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de vurulan İHA parçalarının düştüğü noktalarda ilgili servis uzmanlarının çalışmalar yaptığını kaydetti.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu bölgedeki bir evin hasar gördüğünü ve yaralıların olduğunu belirterek, "Biri erkek, diğeri ise kadın olmak üzere 2 kişi yaralandı" ifadesini kullandı.

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KREMLİN'İN UKRAYNA'YA MİSİLLEMESİ

Rusya, cumartesi sabahı Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine füze, insansız hava aracı (İHA) ve bombalarla geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirmişti. Yetkililer, en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu açıklamıştı. Moskova yönetimi, bu hamleyi Kiev'in Rus hava üslerine düzenlediği saldırıya misilleme olarak nitelendirmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, saldırıların ardından Batılı müttefiklerine Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısı yaptı. Sybiha, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Moskova'nın şiddetine karşı daha güçlü önlemler alınması gerektiğini" ifade etti.

Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşı, Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğü en büyük çatışmalardan biri haline geldi. Binlerce sivilin yaşamını yitirdiği savaş, milyonlarca kişinin yerinden olmasına ve doğu Ukrayna'daki yerleşim yerlerinin büyük ölçüde tahrip olmasına yol açtı.

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'SAVAŞIN EN YOĞUN BOMBARDIMANLARINDAN BİRİ'



Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov, son dönemin en şiddetli saldırılarından birine maruz kaldı. Rusya sınırına yakın konumdaki kentte üç kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

Harkov Belediye Başkanı Igor Terekhov, "Savaşın başlangıcından bu yana en yoğun bombardımanlardan biri yaşandı" açıklamasını yaptı.

Harkiv Valisi Oleg Sinegubov ise yaralılar arasında iki çocuğun bulunduğunu duyurdu. Güneydeki Rusya'nın Herson kentinde ise topçu atışları sonucu bir çift öldü. Bölge Valisi Aleksandr Prokudin, iki binanın ağır hasar gördüğünü bildirdi.

Dnipropetrovsk, Odesa ve Ternopil bölgelerinde de saldırılar kaydedildi. Batıdaki Lutsk kentinde ise bir gün önceki hava taarruzunda 20'li yaşlarda bir kadın hayatını kaybetti. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın 206 İHA ve dokuz füze kullandığını açıkladı.

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TRUMP: 'İŞTE BAŞLIYORUZ'

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rusya'nın nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarına yönelik saldırılarını eleştirmişti. Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Kiev'in bu hamlelerinin gerilimi tırmandırdığını ifade eden Trump, saldırının Moskova'ya güçle karşılık verme konusunda geçerli bir neden verdiğini dile getirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çarşamba günü yaptıkları telefon görüşmesinde bu saldırıları gündeme getirdiğini belirten Trump, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Putin'e dün gece Ukrayna'yı bombalamak için bir sebep verdiler. Bu hoşuma gitmeyen bir şeydi. Bunu gördüğümde, 'İşte başlıyoruz... şimdi bir saldırı olacak' dedim."

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KREMLİN İÇİN SAVAŞ 'VAROLUŞSAL MÜCADELE'

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, savaşın Rusya için "varoluşsal bir mücadele" olduğunu vurguladı. Moskova yönetimi, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının engellenmesi ve işgal ettiği bölgelerdeki kontrolün tanınması gibi taleplerini yineledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Rusya'nın koşullarına ilişkin yaptığı açıklamada, öne sürülen şartları kabul etmeyeceklerini belirterek, "Bu tür görüşmeler anlamsız" diye konuştu.

Zelenski, Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın katılacağı bir üçlü zirve önerisinde bulundu.

İstanbul'daki görüşmelerde taraflar, yaralı askerlerin ve 25 yaş altındaki tutsakların serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu hafta sonu gerçekleşmesi beklenen tutuklu değişimi, savaşın başından bu yana yapılan en kapsamlı takas olacak.