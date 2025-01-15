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Rusya'dan Ukrayna'nın enerji altyapısına yoğun hava saldırısı

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#Rusya#Ukrayna#Zelenski
Rusyadan Ukraynanın enerji altyapısına yoğun hava saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 12:28

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun füze ve insansız hava araçları ile ülkesinin enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

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Zelenski, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın ülkesine yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirterek "Kışın ortasındayız ve Rusların hedefi aynı, enerji sektörümüz." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun bu saldırıda balistik füzeler de dahil 40'ten fazla füze kullandığını belirten Zelenski, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince en az 30 füzenin imha edildiğini aktardı.

Zelenski, Rusların saldırıda 70'ten fazla İHA da kullandığı bilgisini paylaşarak "Ukrayna hava kalkanının mevcut imkanlarını sürekli güçlendirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski açıklamasında, Almanya'daki Ukrayna konulu "Ramstein" formatında düzenlenen toplantılar ile NATO'nun Washington'daki zirvesinde ülkesine yönelik hava savunma desteği konusunda alınan kararların henüz sonuna kadar uygulanmadığını kaydetti.

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Ukrayna'nın hava savunma sistemleri üretebilmesi için gereken lisansı almak için yakın zamanda müttefik ülkelerle görüştüğünü hatırlatan Zelenski, bu çözümün ülkesinin güvenlik garantisi olabileceğini belirtti.

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#Rusya#Ukrayna#Zelenski

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