Rusya’dan Ukrayna’da Suriye taktikleri

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RUSYA, 2015 yılında Beşar Esad rejiminin daveti üzerine Suriye’deki savaşa askeri olarak müdahil olmuştu.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Fransız bir askeri kaynağa göre, ‘Suriye, Rusya için küçük bir tiyatroydu aslında’. Suriye savaşı, Ruslara silahları test etme, savaş deneyimi kazanma açısından bir eğitim fırsatı sağladı. Rusya, Suriye’de meşru olarak savaşa girse de Ukrayna’ya tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerini bahane ederek müdahil oldu. Suriye’de Şam rejimine destek veren güçken, burada bizzat savaşı başlatan taraf.

Ukrayna’da Suriye’yi andıran savaş taktikleri ise şöyle:

KENTLERE KUŞATMA: Askeri hedeflere yönelik bombardıman ile birlikte Kiev, Mariupol, Suma ve Chernihiv’de olduğu gibi kentler, Rus askeri güçleri tarafından kuşatma altına alınıyor. Hem giriş çıkışların hem de lojistik desteğin bu sayede kısıtlanması hedefleniyor.

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ALTYAPIYA SALDIRI: Suriye’de olduğu gibi Ukrayna savaşında da sivilleri caydırmak için su, enerji hatları, köprü, havalimanı gibi kritik altyapı hedef alınıyor. Ayrıca arada korku ve dehşeti arttırmak için hastane, okul gibi sivil binalar da vuruluyor.

İNSANİ KORİDOR: Kentlerde durum giderek yaşanmaz bir hal alırken, iyi bir şey yapılıyormuş kisvesi altında sivillere çıkış imkânı yaratmak için geçici ateşkes ilan ediliyor. Böylece olası bir askeri harekât öncesinde kentlerin sivillerden boşaltılması hedefleniyor.

ZORUNLU GÖÇ: Savaşın giderek mahallelerine yaklaştığını gören halk ise mecburen daha güvenli gördükleri diğer kentlere ya da ülkelere göç etmeye çalışıyor. Bu aynı zamanda gelecekte terk ettikleri yerlerde ciddi demografik değişikliklerin yaşanacağına da işaret ediyor. Suriye’de de benzer bir göç yaşanmıştı.

BÜYÜK YIKIM: Sivillerin çekilmesi sonrasında ise savaşın şiddetlenmesi bekleniyor. Mesela Suriye’de Halep’i ele geçirmek için kent yerle bir edilmişti. Ukrayna hükümetinin ekonomi danışmanı Oleg Ustenko, Rusya saldırıları yüzünden altyapı ve binalarda oluşan zararın şimdiden 100 milyar doları bulduğunu söyledi.

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SİLAHLARA İNCE AYAR: Uzmanlara göre Rusya, Suriye savaşı sayesinde silah sistemlerine de ince ayar yapma fırsatı buldu. Moskova’daki Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi’nden Anton Mardasov, AFP’ye yaptığı açıklamada Rusya’nın bu sayede güdümlü silahlarını, hedefleri daha keskin bir şekilde vurabilecek şekilde iyileştirdiğine işaret ediyor.