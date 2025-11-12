Rusya'dan Ukrayna ve İngiltere iddiası: 3 milyon dolarlık casus planı engellendi

Haberin Devamı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kiev ve Londra yönetimlerini kendilerine karşı yeni bir operasyon hazırlığında olmak ile suçladı.

Rus basınında yer alan habere göre FSB, Ukrayna ve İngiltere'nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nda tırmanışa neden olabilecek bir provokasyonunu engellediklerini iddia etti.

FSB: KİNZHAL FÜZELİ MİG-31 KAÇIRILACAKTI

FSB’den yapılan açıklamada, Ukrayna Askeri İstihbaratı’nın (HUR) ve İngiliz denetçilerinin, hipersonik Kinjal füzesiyle donatılmış bir MiG-31 savaş uçağını yurtdışına kaçırmayı planladıkları belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ukrayna Askeri İstihbaratı (HUR) ve İngiliz denetçilerin hipersonik Kinjal füzesiyle donatılmış bir süpersonik MiG-31 savaş uçağını yurtdışına kaçırma planları gün yüzüne çıkarılmış ve engellenmiştir.

HUR, uçağın kaçırılması için Rus pilotları 3 milyon dolar teklif ederek kandırmaya çalıştı.

Plan kapsamında uçağın, NATO’nun Güneydoğu Avrupa’daki en büyük hava üssünün bulunduğu Romanya’nın Köstence kentine yönlendirilmesi ve burada hava savunma sistemleri tarafından vurulması öngörülüyordu..

“GENİŞ ÇAPLI BİR PROVOKASYON ÖNLENMİŞ OLDU”

FSB Basın Ofisi, alınan güvenlik önlemleri sayesinde söz konusu planın boşa çıkarıldığını bildirdi.

Açıklamada, “Sahte bayrak saldırısı gerçekleştirilmesi hedeflenen geniş çaplı bir provokasyonun önüne geçildi” denildi.

Rusya devlet televizyonu da, pilotlara uçağı kaçırmaları karşılığında para ödülü ve Batılı ülkelerde vatandaşlık teklif edildiğini iddia etti.

PİLOT: UÇAĞIMIN DÜŞTÜĞÜNE DAİR HİKAYE UYDURULACAĞI SÖYLENDİ

Bir Rus savaş pilotu, geçtiğimiz yıl kendisiyle iletişime geçen bir kişinin Hollanda merkezli araştırmacı gazetecilik platformu Bellingcat’te çalıştığını iddia ettiğini açıkladı.

Pilot, o kişiyi kendisini Sergey Lugovskiy olarak tanıttığını belirtti.

Pilot, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

“Muhataplarım benimle internet üzerinden, Avrupalı telefon numaraları aracılığıyla iletişime geçti. Bana görüntülü bir rapor hazırlanacağı ve uçağımın düştüğüne dair inandırıcı bir hikaye uydurulacağının teminatı verildi. Uçağın Karadeniz üzerinden kaçırılması planlanıyordu. Rota tartışılırken bir Ukraynalı istihbarat subayı, Romanya hava sahasından geçildikten sonra Odessa bölgesindeki bir havalimanına inilmesini önerdi.”

RUS ORDUSUNDAN MİSİLLEME: KİNZHAL FÜZELERİYLE SALDIRI

Olayın ardından Rus ordusunun, Ukrayna Askeri İstihbarat Servisi’ne (HUR) bağlı tesisleri hedef aldığı açıklandı.

Rusya, Kiev bölgesindeki Brovary kentinde bulunan radyo-elektronik istihbarat merkezine ve Hmelnitskiy bölgesindeki Starokonstantinov Havaalanı’na Kinjal füzeleriyle saldırı düzenledi.

Söz konusu havaalanında F-16 tipi savaş uçaklarının konuşlandırıldığı iddia edildi.