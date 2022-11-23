Rusya'dan 'U' dönüşü... Kremlin'den flaş Ukrayna açıklaması

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

24 Şubat sabahı 06.00'da Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ederken Kremlin'den flaş açıklamalar geldi.

Rusya 'özel askeri operasyon' olarak nitelendirdiği savaşın hedeflerini açıklamış, bu hedefler arasında Ukrayna hükümetinin değiştirilmesi de yer almıştı.

Gözden Kaçmasın Kırım için tarih verdi: Rusya baharda çekilebilir Haberi görüntüle

Savaşın dokuzuncu ayında Rusya'dan 'U' dönüşü gibi bir açıklama geldi. Kremlin böyle bir hedeflerinin olmadığını duyurdu.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın 'özel askeri operasyonun' Ukrayna'daki hükümeti değiştirmeyi hedeflemediğini söyledi.

Putin'in Ukrayna'yı işgalinin amaçlarından birinin Ukrayna'da rejim değişikliği olup olmadığı sorulduğunda Peskov, 'Hayır, başkan bundan zaten bahsetti' yanıtını verdi.

Haberin Devamı

Ukrayna ordusu Donetsk'te Rus hedeflerine ateş açıyor... (Fotoğraf: AP)

TAARRUZ EMRİNİ ZELENSKI VERDİ

Kremlin açıklamaları Rusya'nın sahada kayıplar vermesinin ardından geldi. Zelenski, Herson yönüne başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü vermişti.

Geçtiğimiz haftalarda Rus güçlerinin çekilmesinin ardından Ukrayna kuvvetleri kenti geri almıştı.

Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de umudu artırmış durumda.

Ayrıca kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun açılmasını sağladığı belirtiliyor.

Bu nedenle Herson 'Kırım'ın anahtarı' olarak da nitelendiriliyor. Zira askeri uzmanlar kış aylarında ilerlemenin daha da zorlaşacağı yorumunda bulunuyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR