Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'dan 'U' dönüşü... Kremlin'den flaş Ukrayna açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Kremlin
Rusyadan U dönüşü... Kremlinden flaş Ukrayna açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 07:45

Rusya'nın Herson'dan çekilmesi ile yeni bir evreye giren savaş son sürat devam ederken Kremlin'den 'U' dönüşü olarak nitelendirilen bir adım geldi. Kremlin'den gelen yeni Ukrayna açıklaması dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

24 Şubat sabahı 06.00'da Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ederken Kremlin'den flaş açıklamalar geldi.

Rusya 'özel askeri operasyon' olarak nitelendirdiği savaşın hedeflerini açıklamış, bu hedefler arasında Ukrayna hükümetinin değiştirilmesi de yer almıştı.

Gözden Kaçmasın

Kırım için tarih verdi: Rusya baharda çekilebilirKırım için tarih verdi: Rusya baharda çekilebilir Haberi görüntüle

Savaşın dokuzuncu ayında Rusya'dan 'U' dönüşü gibi bir açıklama geldi. Kremlin böyle bir hedeflerinin olmadığını duyurdu.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın 'özel askeri operasyonun' Ukrayna'daki hükümeti değiştirmeyi hedeflemediğini söyledi.

Putin'in Ukrayna'yı işgalinin amaçlarından birinin Ukrayna'da rejim değişikliği olup olmadığı sorulduğunda Peskov, 'Hayır, başkan bundan zaten bahsetti' yanıtını verdi.

Haberin Devamı

Rusyadan U dönüşü... Kremlinden flaş Ukrayna açıklaması
Ukrayna ordusu Donetsk'te Rus hedeflerine ateş açıyor... (Fotoğraf: AP)

TAARRUZ EMRİNİ ZELENSKI VERDİ

Kremlin açıklamaları Rusya'nın sahada kayıplar vermesinin ardından geldi. Zelenski, Herson yönüne başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü vermişti.

Geçtiğimiz haftalarda Rus güçlerinin çekilmesinin ardından Ukrayna kuvvetleri kenti geri almıştı.

Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de umudu artırmış durumda.

Gözden Kaçmasın

ABDden flaş Ukrayna kararı: İnceleme başlatıldıABD'den flaş Ukrayna kararı: İnceleme başlatıldıHaberi görüntüle

Ayrıca kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun açılmasını sağladığı belirtiliyor.

Bu nedenle Herson 'Kırım'ın anahtarı' olarak da nitelendiriliyor. Zira askeri uzmanlar kış aylarında ilerlemenin daha da zorlaşacağı yorumunda bulunuyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Rusya’nın çekildiği kasabadaki yıkım görüntülendi
daha fazla video içinRusya’nın çekildiği kasabadaki yıkım görüntülendi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna Savaşı#Rusya#Kremlin

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Uzmanlar Düzce depremini değerlendirdi: İlk defa gördüğüm bir olay

Son dakika: Uzmanlar Düzce depremini değerlendirdi: İlk defa gördüğüm bir olay

#Deprem
Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... Can kaybı açıklaması

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... Can kaybı açıklaması

#DEPREM
Son dakika: Manchester United, Cristiano Ronaldonun sözleşmesini feshetti

Son dakika: Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti

#Ronaldo

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Uzmanlar Düzce depremini değerlendirdi: İlk defa gördüğüm bir olay

Son dakika: Uzmanlar Düzce depremini değerlendirdi: İlk defa gördüğüm bir olay

#Deprem
Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... Can kaybı açıklaması

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... Can kaybı açıklaması

#DEPREM
Son dakika: Manchester United, Cristiano Ronaldonun sözleşmesini feshetti

Son dakika: Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti

#Ronaldo