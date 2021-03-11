Rusya’dan Twitter’ı yavaşlatma hamlesi

Twitter ile ilgili engelleyici karar Rusya Denetim Kurumu “Roskomnadzor” tarafından alınarak dün yürürlüğe kondu. 2017 yılından bu yana 28 bin uyuşturucu madde reklamı, müstehcen görüntü ve intihar çağrısı içeren mesajların kaldırılması uyarısının Twitter tarafından dikkate alınmaması gerekçe gösterilerek servis hızının yarı yarıya düşürüldüğü duyuruldu.

‘SAYGI GÖSTERİLSİN’

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya’da hizmet veren Twitter gibi uluslararası şirketler yasalarımıza saygılı ve duyarlı olmalı. Hukuk alanı dışına keyfi çıkış kabul edilemez. Denetim kurumumuzun aldığı kararı yerinde buluyoruz” dedi. Sözcü Peskov ayrıca dün öğle saatlerinde Kremlin Sarayı, Rusya hükümeti ve parlamento resmi sitelerine erişimde yaşanan aksaklığın Twitter’e yönelik kararın hayata geçirilmesiyle alakalı olmadığını ve dıştan bir saldırı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini de söyledi.